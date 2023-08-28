Дзермант: могущество Запада связано с тем, что последние 500 лет он нещадно грабил весь остальной мир

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алексей Дзермант, политолог:
В Йоханнесбург, столице Южно-Африканской Республики, состоялся 15-й саммит БРИКС – международной организации, включающей Россию, Китай, Индию, Бразилию и ЮАР. Это альтернативная западным международная платформа, объединение тех, кто не согласен с доминированием в мире американцев и европейцев. И таких на планете становится все больше.
Эта встреча в ЮАР может стать важнейшим событием, определяющим развитие большинства человечества на многие годы, ведь к организации присоединяются еще шесть новых членов: Иран, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Эфиопия и Аргентина. И они станут полноценными участниками БРИКС уже с 1 января 2024 года.
Но и это еще не все, заявки на членство в организации подали свыше 40 стран, включая и Республику Беларусь. Почему для нас это важно? Во-первых, мы последовательно в своей внешней политике реализуем так называемый «разворот на Восток и на Юг», а точнее, интенсифицируем сотрудничество со сторонами не-Запада, раз уж этот самый Запад решил самоизолироваться и возводит новый железный занавес.
Мы видим в развитии и расширении БРИКС, наряду с такими организациями, как ШОС, необратимую тенденцию формирования многополярного мира и безусловно хотим принимать самое активное участие в этом процессе.
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Алексей Дзермант:
Да, пока еще не наступил окончательный перелом. Запад еще очень силен и не собирается так просто отказываться от идеи мирового господства, потому он и подстрекает конфликты по всему земному шару, чтобы никто не мог кинуть ему вызов, а все время тратил силы и ресурсы на всевозможные конфликты и войны.
Но ход истории не остановить. Могущество Запада покоилось на том, что последние 500 лет он нещадно грабил и сдерживал в развитии весь остальной мир. А сейчас он уже не может спокойно это делать, ведь такие страны, как Китай, Индия, Бразилия показывают устойчивый экономический рост и способность самостоятельно развиваться.
Беларусь вместе с ближайшей союзницей Россией тоже принадлежит к числу этих стран. Мы тоже не понаслышке знаем, что такое западный колониализм и расизм. 80 лет назад мы все это, тогда принявшее форму нацизма, победили и открыли дорогу освобождения от колониального гнета по всему мира. Поэтому и наша роль в формировании более справедливого миропорядка тоже будет ключевой.
Алексей Дзермант:
Чем существенно отличается БРИКС от западоцентричных международных организаций и объединений. У нас внутри нет жесткой блоковой дисциплины, а точнее диктата одной страны – США, как в НАТО или фактически в ЕС. В БРИКС можно поддерживать баланс интересов разных стран.
Одно из ключевых правил БРИКС – отсутствие санкций по отношению друг к другу. И именно поэтому там вряд ли скоро появятся западные страны, ведь именно они являются чемпионами по введению санкций против остального мира.
Новый миропорядок как раз и должен быть чем-то иным, отличным от мира постоянного давления, ограничений и диктата. Мировое большинство устало от американской удавки, как говорит наш Президент, и не просто устало, но готово объединяться по другим правилам, в котором сотрудничество, а не конкуренция, ставится во главу угла.
Алексей Дзермант:
Понятно, что ничего не бывает идеальным, и внутри БРИКС сохранятся противоречия между его участниками, но важно другое – есть площадка, общая платформа, где эти противоречия можно снимать, разрешать возникающие споры и договариваться без западного посредничества, которое всегда происходит только для их выгоды.
В этом плане БРИКС для Беларуси это как раз то объединение, где мы можем реализовывать свои интересы, согласовывать их с интересами крупнейших мировых держав, и при этом там будет учитываться наше мнение. Хотя бы потому, что там у нашей страны есть несомненный авторитет, налажены давние отношения с ключевыми участниками.
Беларусь показывает всем на запад от нашей границе, что можно жить своим умом, что можно проводить по-настоящему суверенную политику и что можно быть в авангарде процессов мирового развития, а не просто послушно следовать воле заокеанского хозяина.