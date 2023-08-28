Дзермант: могущество Запада связано с тем, что последние 500 лет он нещадно грабил весь остальной мир

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

В Йоханнесбург, столице Южно-Африканской Республики, состоялся 15-й саммит БРИКС – международной организации, включающей Россию, Китай, Индию, Бразилию и ЮАР. Это альтернативная западным международная платформа, объединение тех, кто не согласен с доминированием в мире американцев и европейцев. И таких на планете становится все больше.

Эта встреча в ЮАР может стать важнейшим событием, определяющим развитие большинства человечества на многие годы, ведь к организации присоединяются еще шесть новых членов: Иран, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Эфиопия и Аргентина. И они станут полноценными участниками БРИКС уже с 1 января 2024 года. Но и это еще не все, заявки на членство в организации подали свыше 40 стран, включая и Республику Беларусь. Почему для нас это важно? Во-первых, мы последовательно в своей внешней политике реализуем так называемый «разворот на Восток и на Юг», а точнее, интенсифицируем сотрудничество со сторонами не-Запада, раз уж этот самый Запад решил самоизолироваться и возводит новый железный занавес. Мы видим в развитии и расширении БРИКС, наряду с такими организациями, как ШОС, необратимую тенденцию формирования многополярного мира и безусловно хотим принимать самое активное участие в этом процессе. Лукашенко: «Американцы понимают, что завтра доллар отберут у них, появится новая валюта – гегемония закончится». Подробнее.

Алексей Дзермант:

Да, пока еще не наступил окончательный перелом. Запад еще очень силен и не собирается так просто отказываться от идеи мирового господства, потому он и подстрекает конфликты по всему земному шару, чтобы никто не мог кинуть ему вызов, а все время тратил силы и ресурсы на всевозможные конфликты и войны. Но ход истории не остановить. Могущество Запада покоилось на том, что последние 500 лет он нещадно грабил и сдерживал в развитии весь остальной мир. А сейчас он уже не может спокойно это делать, ведь такие страны, как Китай, Индия, Бразилия показывают устойчивый экономический рост и способность самостоятельно развиваться. Беларусь вместе с ближайшей союзницей Россией тоже принадлежит к числу этих стран. Мы тоже не понаслышке знаем, что такое западный колониализм и расизм. 80 лет назад мы все это, тогда принявшее форму нацизма, победили и открыли дорогу освобождения от колониального гнета по всему мира. Поэтому и наша роль в формировании более справедливого миропорядка тоже будет ключевой.

Алексей Дзермант:

Чем существенно отличается БРИКС от западоцентричных международных организаций и объединений. У нас внутри нет жесткой блоковой дисциплины, а точнее диктата одной страны – США, как в НАТО или фактически в ЕС. В БРИКС можно поддерживать баланс интересов разных стран. Одно из ключевых правил БРИКС – отсутствие санкций по отношению друг к другу. И именно поэтому там вряд ли скоро появятся западные страны, ведь именно они являются чемпионами по введению санкций против остального мира. Новый миропорядок как раз и должен быть чем-то иным, отличным от мира постоянного давления, ограничений и диктата. Мировое большинство устало от американской удавки, как говорит наш Президент, и не просто устало, но готово объединяться по другим правилам, в котором сотрудничество, а не конкуренция, ставится во главу угла.