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Техника работает круглосуточно. В Минске продолжается уборка снега

31 января 2022 19:32
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Новости Беларуси. В Минске продолжается уборка снега. На улицах и дворах задействованы 344 единиц спецтехники и 650 рабочих, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Техника работает круглосуточно. В Минске продолжается уборка снега-1

Работы по уборке снега организованы в круглосуточном режиме в две смены. Начинают с опасных участков, мостов, путепроводов, улиц с высокой интенсивностью движения. На случай снегопада привлекают дополнительную спецтехнику. С начала года уже израсходовано свыше 50 тысяч тонн соли и более 45 тысяч тонн песчано-соляной смеси.

Техника работает круглосуточно. В Минске продолжается уборка снега-4

Владимир Латушкин, заместитель директора «Горремавтодора»:
Основные виды работ – это обработка покрытий противогололедными материалами и вывоз снега со сформированных валов на временные места складирования.

# ЖКХ # общество # Владимир Латушкин # Фотофакт

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