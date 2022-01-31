Техника работает круглосуточно. В Минске продолжается уборка снега

Новости Беларуси. В Минске продолжается уборка снега. На улицах и дворах задействованы 344 единиц спецтехники и 650 рабочих, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Работы по уборке снега организованы в круглосуточном режиме в две смены. Начинают с опасных участков, мостов, путепроводов, улиц с высокой интенсивностью движения. На случай снегопада привлекают дополнительную спецтехнику. С начала года уже израсходовано свыше 50 тысяч тонн соли и более 45 тысяч тонн песчано-соляной смеси.