«Деньги на это есть». Какие задачи поставил Президент для отечественной микроэлектроники?

Новости Беларуси. Отечественные возможности, союзные потребности и новый импульс для развития на фоне гибридного противостояния. На совещании у Александра Лукашенко обсудили развитие микроэлектроники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта сфера сегодня востребована во всем мире. Гонка высоких технологий идет беспрерывно. При этом для белорусских специалистов открываются уникальные возможности – развивать компетенции в тандеме с Россией. Санкционные ограничения вынуждают Союзное государство шагать вперед, замещая зарубежные компоненты собственными разработками. Средства для этого есть, подчеркнул Президент. Теперь дело за наукой и промышленностью. Тему продолжит Ксения Худолей.

Ксения Худолей, политический обозреватель:

Микроэлектроника – тема, может, не самая громкая, зато вездесущая. Представить современный мир без микросхем практически невозможно. Датчиками и платами начинен транспорт, банки, сфера безопасности и оборонный сектор. Словом, все – от микроволновки до космического аппарата. Как обстоят дела в белорусской микроэлектронике? 14 июня во Дворце Независимости – наглядное резюме. Разнообразие экспонатов может удивить стороннего наблюдателя, но только не Президента. Александр Лукашенко всегда уделял сфере пристальное внимание. А сегодня, когда санкционная блокада достигает абсурдных масштабов, пришло время проанализировать предметно, что мы можем предложить собственной экономике и зарубежным партнерам.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ты мне вот конкретно скажи, потому что я не первый раз обращаюсь к этой теме. У меня впечатление одно осталось: вы то, что обещали, не сделали. Мы, я помню, инвестировали средства немалые в «Интеграл». Но тогда не было сделано то, что вы обещали. Это у меня такой осадок остался от того. Это ваш продукт. Так я понимаю? Ты отстаешь от высочайшего уровня в мире. Ну, может, нам и не надо достигать того уровня для нашей экономики, который есть в Америке, в Корее даже, в Японии. Может, не надо. Но с учетом ситуации сейчас мы решили с Путиным, что мы объединяемся. И коль так случилось, ищем выход из создавшегося положения. То есть ракеты должны летать в космос, ракеты оборонные, ПВО, земля – земля и так далее, подлодки и ядерные боеголовки должны летать. Никто под это не даст то, что ты производишь. Сможем ли мы это сделать, чтобы обеспечить бесперебойную работу оборонного сектора, гражданского сектора Союзного государства? Сейчас актуальнейшая тема – сможем ли мы всем своим комплексом предприятий, которые у нас есть (микроэлектронных предприятий), обеспечить наши потребности – России и Беларуси? Деньги на это есть. Несмотря на технологические пробелы отечественной микроэлектроники, главное условие для движения вперед соблюдено – сохранена научная и промышленная базы. Сегодня белорусские специалисты производят немало востребованных позиций в сфере космической оптики, рентгенографии, зондирования Земли, оборонном секторе. Некоторые образцы и вовсе опережают конкурентов в качестве и цене.

Николай Казак, генеральный директор ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника» НАН Беларуси:

Вот эти нитридные гетероструктуры соответствуют лучшим американским образцам. Сейчас «Интеграл» закупает тоже оборудование, будет такую технологию у себя развивать. И мы также будем выращивать в институте, в Академии, передавать НИИ радиоматериалов для создания силовой электроники. Силовая электроника – это автомобилестроение, самолетостроение и многие другие.

Сергей Аваков, генеральный директор ОАО «Планар»:

Вот эта установка предназначена для производства фотошаблона, и ведущий производитель в мире американская компания Photronics проводила сравнительные испытания нашей установки, американской и японской, и наша была признана лучшей, после чего мы произвели поставку на ряд предприятий системы, в том числе и в Соединенные Штаты. Ложка дегтя для сферы высоких технологий – время. Упускать его – значит безвозвратно терять позиции на рынке. Потому за столом Белого зала сегодня серьезный разговор о будущем белорусской микроэлектроники. Действительно, выгодные возможности сейчас открывает нашим разработчикам колоссальный интерес к белорусским электронным компонентам со стороны России. Вместе отказаться от импортного и заменить собственным будет и проще, и быстрее. Тем более в технологический суверенитет Союзного государства соседка готова вложить немалые средства.

Павел Поздняков, генеральный директор ОАО «Пеленг»:

Наше предприятие – разработчик и изготовитель системы дистанционного зондирования Земли, то есть по большому счету космического фотоаппарата, который уже в этом поколении позволит делать снимки с разрешением 35 сантиметров, при это захватывать полосу порядка 17 километров с орбитой около 500 километров. Практическая цель этих снимков – в первую очередь решение вопросов каких-то проблемных, природных катастроф, пожаров, каких-то других явлений, наблюдение за перемещениями зверей, растений, также для любых других задач. 35 сантиметров – это уже достаточно высокое разрешение, это чуть меньше книги, чуть меньше формата А4 листа. По последней информации, стартового проекта в Российской Федерации, ну и одновременно в Беларуси, планируется финансирование в январе 2023 года. Гусаков: мы разрабатываем две союзные программы с Россией в области микроэлектроники. Читайте здесь.