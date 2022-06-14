Замгенпрокурора Беларуси: установлено более 400 новых мест массового уничтожения людей во время войны

Новости Беларуси. От уникальных музейных экспонатов до детских рисунков. В столице начала работу Международная парламентская конференция, посвященная сохранению памяти Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Десятки зарубежных экспертов и дипломатических миссий из России и стран дальней азиатской дуги приехали в Беларусь, чтобы сверить исторические координаты и определить ориентиры на будущее.
Чтобы эти страшные страницы истории не стерлись, сегодня Генпрокуратура с поисковиками ведет раскопки на местах массовых захоронений. В апреле 2021 года в ведомстве завели и расследуют уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси.
Массовое захоронение времен ВОВ найдено вблизи урочища Уручье. Подробнее здесь.
Максим Воронин, заместитель генерального прокурора Беларуси:
В ходе расследования уголовного дела (и это уже не раз констатировалось) выявляются многочисленные новые злодеяния немецко-фашистских захватчиков, нацистов на территории Республики Беларусь, в частности установлено более 400 новых мест совершения массового уничтожения людей.
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