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Замгенпрокурора Беларуси: установлено более 400 новых мест массового уничтожения людей во время войны

14 июня 2022 20:20
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Новости Беларуси. От уникальных музейных экспонатов до детских рисунков. В столице начала работу Международная парламентская конференция, посвященная сохранению памяти Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Десятки зарубежных экспертов и дипломатических миссий из России и стран дальней азиатской дуги приехали в Беларусь, чтобы сверить исторические координаты и определить ориентиры на будущее.

Замгенпрокурора Беларуси: установлено более 400 новых мест массового уничтожения людей во время войны-1

Чтобы эти страшные страницы истории не стерлись, сегодня Генпрокуратура с поисковиками ведет раскопки на местах массовых захоронений. В апреле 2021 года в ведомстве завели и расследуют уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси.

​Массовое захоронение времен ВОВ найдено вблизи урочища Уручье. Подробнее здесь.

Замгенпрокурора Беларуси: установлено более 400 новых мест массового уничтожения людей во время войны-4

Максим Воронин, заместитель генерального прокурора Беларуси:
В ходе расследования уголовного дела (и это уже не раз констатировалось) выявляются многочисленные новые злодеяния немецко-фашистских захватчиков, нацистов на территории Республики Беларусь, в частности установлено более 400 новых мест совершения массового уничтожения людей.

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# Великая Отечественная война # общество # Максим Воронин # Фотофакт

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