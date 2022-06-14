Лукашенко: никакой свободы рыночной и никакого рынка нет, все продвигают свои интересы

Новости Беларуси. Отечественные возможности, союзные потребности и новый импульс для развития на фоне гибридного противостояния. На совещании у Александра Лукашенко обсудили развитие микроэлектроники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта сфера сегодня востребована во всем мире. Гонка высоких технологий идет беспрерывно. При этом для белорусских специалистов открываются уникальные возможности – развивать компетенции в тандеме с Россией. Санкционные ограничения вынуждают Союзное государство шагать вперед, замещая зарубежные компоненты собственными разработками. Средства для этого есть, подчеркнул Президент. Теперь дело за наукой и промышленностью.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Никакой свободы рыночной и никакого рынка нет. Все продвигают свои интересы, защищают свои интересы, насколько это возможно. Политическое давление и торговые войны переросли в гибридное противостояние, о чем мы часто говорим в последнее время. Нам ежедневно приходится бороться за суверенитет и безопасность страны и параллельно наращивать компетенции. Рассчитывать в полной мере мы можем только на себя и дружественные нам страны, такие как Россия. На этом фоне придание нового импульса развитию микроэлектронной промышленности актуально как никогда.

Понятно, что мир глобальный, что как наука, так уже и производство по отдельным направлениям стали плотно интегрированы, интернациональны, поэтому надо ускоряться, чтобы если не догнать передовые страны, то произвести такой продукт, который не будет критически необходим из-за рубежа. Традиционно сильна белорусская фундаментальная школа оптической (лазерной) физики. Отечественный потенциал наглядно иллюстрируют прежде всего достижения военно-промышленного комплекса.

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