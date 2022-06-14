«Уровень интереса колоссальный». Лукашенко хочет усилить сотрудничество с Россией в микроэлектронике

Эта сфера сегодня востребована во всем мире. Гонка высоких технологий идет беспрерывно. При этом для белорусских специалистов открываются уникальные возможности – развивать компетенции в тандеме с Россией. Санкционные ограничения вынуждают Союзное государство шагать вперед, замещая зарубежные компоненты собственными разработками. Средства для этого есть, подчеркнул президент. Теперь дело за наукой и промышленностью.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Россия готова финансировать нас в этом плане. По крайней мере мы с президентом Путиным об этом много раз говорили и пришли однозначно к этому выводу. При мне он поручил вице-премьеру Борисову заниматься этим вопросом. Дверь открыта, пожалуйста, давайте будем работать. Уровень интереса колоссальный. Полагаю, нам нужен постоянно функционирующий белорусско-российский орган по координации совместной работы. Я хочу, чтобы вы понимали, что если мы создадим какую-то структуру над нашими министерствами, еще одно министерство, это проблемы не решит, просто будем тратить деньги. Поэтому надо серьезно подумать о координации нашей работы и кто будет ей заниматься.

Прошу учесть одно: сейчас для вас, отрасли микроэлектроники, как и для других отраслей, шанс. Откровенно говорю: мы очень востребованы. Востребованы прежде всего в нашей братской России. В Беларуси, пусть и немного, но вы производите для Беларуси все необходимое, допустим, для техники нашей (автомобили, тракторы и так далее). И второе. Под это выделяется, прежде всего Россией, огромное финансирование. Пожалуйста, работайте. Возьмите эти деньги и произведите конкурентоспособный товар.