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Протоиерей Фёдор Повный: очень важно, чтобы «историческая память» не стала просто лозунгом

14 июня 2022 20:19
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Новости Беларуси. От уникальных музейных экспонатов до детских рисунков. В столице начала работу Международная парламентская конференция, посвященная сохранению памяти Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Десятки зарубежных экспертов и дипломатических миссий из России и стран дальней азиатской дуги приехали в Беларусь, чтобы сверить исторические координаты и определить ориентиры на будущее.

Международная конференция «Историческая память: Великая Победа, добытая единством». Пять тематических секций. Одна из них развернулась в Храме-памятнике в честь Всех Святых.

Протоиерей Фёдор Повный: очень важно, чтобы «историческая память» не стала просто лозунгом-1

Протоиерей Фёдор Повный: очень важно, чтобы «историческая память» не стала просто лозунгом-3

Более полусотни участников. Все во имя того, чтобы информация о возрождении нацизма и переписывании истории стала достоянием международной общественности.

Протоиерей Фёдор Повный: очень важно, чтобы «историческая память» не стала просто лозунгом-6

Протоиерей Федор Повный, настоятель Храма-памятника в честь Всех Святых:
Очень важно, чтобы эти слова, даже словосочетание «историческая память», не стали просто лозунгом, который звучит из уст, а на самом деле наполнен пустотой. И вот Храм-памятник дает очень правильный ориентир – он, если хотите, компас, который определяет вектор правильного отношения к будущему. На основании того исторического прошлого, которое впитано не только историей церкви, но и историей нашей земли и трагическими страницами нашего исторического прошлого.

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# Год исторической памяти # общество # Протоиерей Федор Повный # Фотофакт

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