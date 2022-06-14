Протоиерей Фёдор Повный: очень важно, чтобы «историческая память» не стала просто лозунгом

Новости Беларуси. От уникальных музейных экспонатов до детских рисунков. В столице начала работу Международная парламентская конференция, посвященная сохранению памяти Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Десятки зарубежных экспертов и дипломатических миссий из России и стран дальней азиатской дуги приехали в Беларусь, чтобы сверить исторические координаты и определить ориентиры на будущее.

Международная конференция «Историческая память: Великая Победа, добытая единством». Пять тематических секций. Одна из них развернулась в Храме-памятнике в честь Всех Святых.