Президент Беларуси: тот период, когда IT-парк делал программное обеспечение для чужих компаний, уже миновал

Новости Беларуси. Отечественные возможности, союзные потребности и новый импульс для развития на фоне гибридного противостояния. На совещании у Александра Лукашенко обсудили развитие микроэлектроники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта сфера сегодня востребована во всем мире. Гонка высоких технологий идет беспрерывно. При этом для белорусских специалистов открываются уникальные возможности – развивать компетенции в тандеме с Россией. Санкционные ограничения вынуждают Союзное государство шагать вперед, замещая зарубежные компоненты собственными разработками. Средства для этого есть, подчеркнул Президент. Теперь дело за наукой и промышленностью.