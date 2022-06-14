Президент Беларуси: тот период, когда IT-парк делал программное обеспечение для чужих компаний, уже миновал
Новости Беларуси. Отечественные возможности, союзные потребности и новый импульс для развития на фоне гибридного противостояния. На совещании у Александра Лукашенко обсудили развитие микроэлектроники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эта сфера сегодня востребована во всем мире. Гонка высоких технологий идет беспрерывно. При этом для белорусских специалистов открываются уникальные возможности – развивать компетенции в тандеме с Россией. Санкционные ограничения вынуждают Союзное государство шагать вперед, замещая зарубежные компоненты собственными разработками. Средства для этого есть, подчеркнул Президент. Теперь дело за наукой и промышленностью.
Ксения Худолей, политический обозреватель:
Имея прочный фундамент, отстраивать отрасль в угоду сторонним интересам нерезонно. Об этом Александр Лукашенко говорит не впервые. В сфере высоких технологий мы в первую очередь должны реализовать собственный потенциал и, не размениваясь по мелочам, ориентироваться на итоговый полноценный продукт. И схемы, и программное обеспечение белорусы производить умеют, а значит дело за организацией процесса.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
IT-парк – вот, Президент разгонит и прочее… Да нет, мне не надо разгонять. Но тот период, когда они делали программное обеспечение для чужих компаний (какое-то маленькое направление), уже миновал. Нам надо вот такой готовый продукт. И программное обеспечение должно быть наше. Поэтому я IT-парк к этому толкаю.
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