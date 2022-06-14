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Президент Беларуси: тот период, когда IT-парк делал программное обеспечение для чужих компаний, уже миновал

14 июня 2022 18:14
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Новости Беларуси. Отечественные возможности, союзные потребности и новый импульс для развития на фоне гибридного противостояния. На совещании у Александра Лукашенко обсудили развитие микроэлектроники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта сфера сегодня востребована во всем мире. Гонка высоких технологий идет беспрерывно. При этом для белорусских специалистов открываются уникальные возможности – развивать компетенции в тандеме с Россией. Санкционные ограничения вынуждают Союзное государство шагать вперед, замещая зарубежные компоненты собственными разработками. Средства для этого есть, подчеркнул Президент. Теперь дело за наукой и промышленностью.

Президент Беларуси: тот период, когда IT-парк делал программное обеспечение для чужих компаний, уже миновал-1

Ксения Худолей, политический обозреватель:
Имея прочный фундамент, отстраивать отрасль в угоду сторонним интересам нерезонно. Об этом Александр Лукашенко говорит не впервые. В сфере высоких технологий мы в первую очередь должны реализовать собственный потенциал и, не размениваясь по мелочам, ориентироваться на итоговый полноценный продукт. И схемы, и программное обеспечение белорусы производить умеют, а значит дело за организацией процесса.

Президент Беларуси: тот период, когда IT-парк делал программное обеспечение для чужих компаний, уже миновал-3

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
IT-парк – вот, Президент разгонит и прочее… Да нет, мне не надо разгонять. Но тот период, когда они делали программное обеспечение для чужих компаний (какое-то маленькое направление), уже миновал. Нам надо вот такой готовый продукт. И программное обеспечение должно быть наше. Поэтому я IT-парк к этому толкаю.

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# It-технологии # общество # Александр Лукашенко # Ксения Худолей # Фотофакт

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