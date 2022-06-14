Гусаков: мы разрабатываем две союзные программы с Россией в области микроэлектроники
Новости Беларуси. Отечественные возможности, союзные потребности и новый импульс для развития на фоне гибридного противостояния. На совещании у Александра Лукашенко обсудили развитие микроэлектроники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эта сфера сегодня востребована во всем мире. Гонка высоких технологий идет беспрерывно. При этом для белорусских специалистов открываются уникальные возможности – развивать компетенции в тандеме с Россией. Санкционные ограничения вынуждают Союзное государство шагать вперед, замещая зарубежные компоненты собственными разработками. Средства для этого есть, подчеркнул Президент. Теперь дело за наукой и промышленностью.
Ксения Худолей, политический обозреватель:
Неотложные задачи для отечественной микроэлектроники на совещании обсудили детально. Глава государства призвал участников быстрыми темпами двигаться вперед и переходить на более высокий технологический уровень. За динамикой Президент проследит лично на конкретных производственных участках. В ближайшее время сферу в целом ожидает пристальный контроль.
Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:
Совещание прошло достаточно взыскательно и требовательно. Мы докладывали, что потенциал у нас в целом неплохой создан и мы готовы пойти этим путем импортозамещения. Мы разрабатываем сейчас две союзные программы с Россией. Их надо разрабатывать быстрее, чтобы нам привлечь средства, финансирование из Российской Федерации для укрепления материальной базы, кадрового потенциала и особенно для разработки новейших приборов, оборудования, средств, микросхем для наших предприятий и отраслей.