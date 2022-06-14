Авдонин: Запад не остановится. Геноцид сейчас выражается в уничтожении смыслов и ценностей у молодёжи

Новости Беларуси. От уникальных музейных экспонатов до детских рисунков. В столице начала работу Международная парламентская конференция, посвященная сохранению памяти Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Десятки зарубежных экспертов и дипломатических миссий из России и стран дальней азиатской дуги приехали в Беларусь, чтобы сверить исторические координаты и определить ориентиры на будущее.

Три четверти века отделяют нас от Победы над фашизмом. Долгие десятилетия величие и значение этой Победы не ставились под сомнение. Миллионы белорусских семей хранят свидетельства тех страшных событий: фотографии и письма, ордена и медали. Международный трибунал сурово осудил преступления нацизма.

Но история не имеет сослагательного наклонения, тем более сегодня, когда в Праге сносят памятник маршалу Коневу, а в Варшаве – советским солдатам.