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Генсек ОДКБ о ситуации в Беларуси: республика должна сама преодолеть сложившиеся внутренние трудности

02 февраля 2021 16:54
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Новости Беларуси. Надежды на то, что пандемия COVID-19 изменит агрессивный характер международных отношений и снизит напряженность в мире, не оправдались. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генсек ОДКБ о ситуации в Беларуси: республика должна сама преодолеть сложившиеся внутренние трудности-1

2 февраля подводили итоги деятельности организации в 2020 году и обсуждали задачи на 2021-й с учетом новых вызовов и угроз. Говорили и о военно-политической обстановке в зоне ответственности ОДКБ. Станислав Зась констатировал, что ситуация вокруг Беларуси остается сложной.  

Генсек ОДКБ о ситуации в Беларуси: республика должна сама преодолеть сложившиеся внутренние трудности-4

Станислав Зась, генеральный секретарь ОДКБ:
Впереди решение очень важного вопроса: достижения общественного согласия и народного единства. Очевидно, что республика должна сама преодолеть сложившиеся внутренние трудности. ОДКБ не вмешивалась и не собирается вмешиваться в этот процесс. Конечно, наша организация готова в случае необходимости оказать всяческую помощь белорусской стороне.   

# ОДКБ # общество # Станислав Зась # Фотофакт

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