Генсек ОДКБ о ситуации в Беларуси: республика должна сама преодолеть сложившиеся внутренние трудности

Новости Беларуси. Надежды на то, что пандемия COVID-19 изменит агрессивный характер международных отношений и снизит напряженность в мире, не оправдались. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

2 февраля подводили итоги деятельности организации в 2020 году и обсуждали задачи на 2021-й с учетом новых вызовов и угроз. Говорили и о военно-политической обстановке в зоне ответственности ОДКБ. Станислав Зась констатировал, что ситуация вокруг Беларуси остается сложной.