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Сергей Красный: уже появилось 10 таргетных препаратов белорусского производства

02 февраля 2021 16:08
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Новости Беларуси. Пандемия не отразилась на поставке лекарств для онкопациентов. Как сообщают в профильных учреждениях, перебоев с медицинскими специализированными препаратами нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Красный: уже появилось 10 таргетных препаратов белорусского производства-1

К примеру, химеотерапию в 2020 году прошли все запланированные пациенты, просто это происходило максимально в амбулаторном режиме. Медики также отмечают увеличение производства отечественных лекарств для лечения онкозаболеваний. По качеству они не уступают импортным, зато стоят на порядок дешевле.

Сергей Красный: уже появилось 10 таргетных препаратов белорусского производства-4

Сергей Красный, заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова:
Белорусских лекарственных средств становится все больше и больше. В настоящее время уже появилось 10 таргетных препаратов белорусского производства. Это существенный прорыв, за последние буквально два года это произошло, раньше мы не имели вообще таргетных препаратов белорусских. Что касается стандартных химиопрепаратов, то они, будем говорить, в подавляющем большинстве белорусского производства. Это оказалось не так сложно наладить в республике. Соответственно, они на порядок дешевле, чем оригинальные импортные. По качеству они мало чем отличаются.

# Онкология # общество # Сергей Красный # Фотофакт

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