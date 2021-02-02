«Пока ставим максимально напряжённые задачи». Роман Головченко рассказал о программе ВНС

Новости Беларуси. Уже после встречи во Дворце Независимости у журналистов была возможность задать свои вопросы по предстоящему ВНС премьер-министру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Матвеев, БЕЛТА:

Мы все видим, что сейчас планировать на полгода, год вперед бывает сложно – тут и политическая турбулентность, и вопросы геополитики, тот же COVID, о котором еще полтора года назад никто не знал. Эта программа, которая разработана Советом министров и будет вынесена на Всебелорусское народное собрание – насколько она напряженная, насколько она учитывает возможные вызовы современного мира?