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«Пока ставим максимально напряжённые задачи». Роман Головченко рассказал о программе ВНС

02 февраля 2021 17:48
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Новости Беларуси. Уже после встречи во Дворце Независимости у журналистов была возможность задать свои вопросы по предстоящему ВНС премьер-министру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Владимир Матвеев, БЕЛТА:
Мы все видим, что сейчас планировать на полгода, год вперед бывает сложно – тут и политическая турбулентность, и вопросы геополитики, тот же COVID, о котором еще полтора года назад никто не знал. Эта программа, которая разработана Советом министров и будет вынесена на Всебелорусское народное собрание – насколько она напряженная, насколько она учитывает возможные вызовы современного мира?

«Пока ставим максимально напряжённые задачи». Роман Головченко рассказал о программе ВНС-1

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Я оценю ее как сверхнапряженную. Пока мы строим программу, основываясь на задачах максимальной напряженности. Страна должна совершить рывок в развитии. Мы в истекшей пятилетке не смогли добиться всех тех результатов, на которые хотели выйти. Во многом на это оказали влияние внешние факторы, на которые нам сложно влиять. Но сейчас загадывать то, что может случиться через год-два… У нас есть варианты действий на разные ситуации. Поэтому, если будет ситуация достаточно сложная, будем выходить на запасные варианты. Пока ставим максимально напряженные задачи.

«Пока ставим максимально напряжённые задачи». Роман Головченко рассказал о программе ВНС-4

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Роман Головченко # Владимир Матвеев # Фотофакт

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