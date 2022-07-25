Юлия Абухович о мировом голоде и Беларуси: «Мы должны быть готовы подставить плечо тем, кто в этом будет нуждаться»

Новости Беларуси. Почему украинцы предпочитают бежать из своей страны в Беларусь, а не Европу? Как западный кризис меняет политику и грозит ли голод мировому сообществу? Алена Сырова и Кирилл Казаков обсудят эти и другие вопросы вместе с экспертами на ток-шоу « По существу » в прямом эфире.

Алена Сырова, СТВ:

Я в последнее время, когда листаю новостные ленты, себя останавливаю на мысли, что повестка какая-то спокойная стала, если сравнивать, что мы видели месяц, может, два назад, складывается такое впечатление затишья перед бурей.

Кирилл Казаков, СТВ:

Мне кажется, ты привыкла.

Алена Сырова:

Может быть. Происходят события, они наверняка имеют даже большее значение, чем мы можем себе предположить. Для обывателя, может быть, они кажутся какими-то рядовыми, но тем не менее. Из того, что волнует всех: война и мировой голод. При том мировой голод – это то, с чем вряд ли кто-то мог предположить, что мы столкнемся в 2022 году. На прошлой неделе Россия, Украина, Турция и ООН наконец-то пришли к соглашению об экспорте зерна из Украины. И вроде как должны, наверное, все успокоиться и решить, что угроза мирового голода миновала, что все вернулось на круги своя, уже говорят, что цены на зерно припали на 5 %, если я не ошибаюсь. Вроде как проблема решена. Беларуси по этому поводу, если мы говорим о своих интересах, и вовсе переживать нечего. Мы в свое время были готовы предоставить путь транзита через нашу территорию. Пришли к другому решению, получается, наверное, этот зерновой вопрос нас не касается?