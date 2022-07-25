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Юлия Абухович о мировом голоде и Беларуси: «Мы должны быть готовы подставить плечо тем, кто в этом будет нуждаться»

25 июля 2022 17:11
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Новости Беларуси. Почему украинцы предпочитают бежать из своей страны в Беларусь, а не Европу? Как западный кризис меняет политику и грозит ли голод мировому сообществу? Алена Сырова и Кирилл Казаков обсудят эти и другие вопросы вместе с экспертами на ток-шоу «По существу» в прямом эфире.  

Юлия Абухович о мировом голоде и Беларуси: «Мы должны быть готовы подставить плечо тем, кто в этом будет нуждаться»-1

Алена Сырова, СТВ:  
Я в последнее время, когда листаю новостные ленты, себя останавливаю на мысли, что повестка какая-то спокойная стала, если сравнивать, что мы видели месяц, может, два назад, складывается такое впечатление затишья перед бурей.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Мне кажется, ты привыкла.  

Алена Сырова:  
Может быть. Происходят события, они наверняка имеют даже большее значение, чем мы можем себе предположить. Для обывателя, может быть, они кажутся какими-то рядовыми, но тем не менее. Из того, что волнует всех: война и мировой голод. При том мировой голод – это то, с чем вряд ли кто-то мог предположить, что мы столкнемся в 2022 году. На прошлой неделе Россия, Украина, Турция и ООН наконец-то пришли к соглашению об экспорте зерна из Украины. И вроде как должны, наверное, все успокоиться и решить, что угроза мирового голода миновала, что все вернулось на круги своя, уже говорят, что цены на зерно припали на 5 %, если я не ошибаюсь. Вроде как проблема решена. Беларуси по этому поводу, если мы говорим о своих интересах, и вовсе переживать нечего. Мы в свое время были готовы предоставить путь транзита через нашу территорию. Пришли к другому решению, получается, наверное, этот зерновой вопрос нас не касается?  

Юлия Абухович о мировом голоде и Беларуси: «Мы должны быть готовы подставить плечо тем, кто в этом будет нуждаться»-4

Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ:  
Почему нас не касается? Мы, страна, в любом случае находимся в центре событий. И все, что происходит за ее пределами, в том числе все, что касается нашего стратегического партнера – РФ – нас тоже это касается. В любом случае мы члены мировой экономики, мы очень активные участники мировой экономики. И все то, что происходит сегодня, да, нам этот голод не грозит, но наши партнеры, страны, с которыми мы достаточно тесно сотрудничаем, мы знаем, что они находятся под ударом. Это Египет, это Пакистан, это Бангладеш и ряд стран Азии и Африки, которые будут страдать от того, что происходит. Поэтому, естественно, нас это касается, и мы должны быть готовы подставить плечо тем, кто в этом будет нуждаться, если у нас это получится.  

В мире голод, а всех волнует ситуация в Беларуси в 2020-м. Политолог о лицемерии западных журналистов – подробности здесь.  

# Экономический кризис # общество # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Юлия Абухович # Фотофакт

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