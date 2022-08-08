«Даже за 20 лет опередили». Чего добились белорусы через два года после ВНС?

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Теперь о будущем. Мы забываем с вами о том, что за эти два года мы с вами сделали очень многое. Вспоминаю Всебелорусское собрание, которое прошло после выборов. Это был толчок. После этого мы стали подготовку вести к принятию новой Конституции обновленный. Это огромный шаг для общества. Это огромный стержень, о котором мы с вами здесь и говорим, который сплотил страну сейчас. Сейчас что происходит после принятия Конституции? Сейчас парламент принимает по согласованию с Президентом законопроекты в продолжения. Что будет-то ждать? Новый закон о гражданском обществе, новый закон о Всебелорусском собрании, закон о политических партиях. Для чего все это сделано? Я скажу просто, для народа по-простому. В 2020 году мы встали вокруг Президента и вокруг силового блока и выстояли. За спинами Президента и силового блока. Сейчас мы делаем мощнейший фундамент, который не сломает никто. Фундамент гражданского общества, экономический фундамент. Потому что за эти два года сколько сделано в той же интеграции с Россией? Даже за 20 лет опередили. Да, геополитика помогла. Но мне нравится, что в России услышали нашего Президента. Что все, что он говорил 10-15 лет об интеграции, стало исполняться. Гражданское общество, экономика, политическая система, избирательное законодательство. И самое главное – идеология.