«Даже становится больше». Много ли желающих служить в ВВС – ответил замкомандующего
Что Беларуси принесет 2023 год? Какие главные изменения произойдут в политике и экономике? Как это скажется на белорусах? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных сфер и вместе с ведущими программы составят политический, экономический и общественный прогнозы наступившего года.
Алена Сырова, СТВ:
Еще, знаете, очень часто волнение и тревожность в нашей обычной жизни порождает незнание, когда у нас нет информации. Мы из 2020 года сделали, мне кажется, очень большие выводы в разных сферах: и наш силовой блок стал довольно открытым, и в экономической сфере, и то, что глава государства четко комментирует, четко обозначает, как мы будем действовать дальше в случае того или иного события, мне кажется, как-то успокаивает людей. Что касается наших военных, тоже отдельное спасибо, к вам как не обратишься, вы всегда готовы рассказать, хотя, наверное, не все можно озвучивать и не все стоит. Но мне думается, что запрос у общества велик. Анатолий Анатольевич, как вы решаете эту проблему с желанием и возможностью все интересы соблюсти?
Анатолий Булавко, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО по идеологической работе:
Мое мнение и твердое убеждение заключается, прежде всего, в том, что любой комментарий по любому событию должны давать компетентные люди. Компетентные люди компетентны не только в сути события, которое произошло, но и в тех дозволенных рамках, в которых можно это событие описать.
Кирилл Казаков, СТВ:
Дабы не навредить – медицинский термин.
Анатолий Булавко:
Именно так. Поэтому здесь на этом мы и работаем, чтобы население было проинформировано, но с другой стороны, чтобы эта информация не стала источником для принятия решения нашим оппонентам.
Кирилл Казаков:
Анатолий Анатольевич, появление людей на экране в форме 100 % оно привлекает и тех, кто хочет в армии служить. Мы очень мало задаем вопросов, но все же, вы в этом году по истечению двух лет после 2020, меньше не стало желающих летать именно в военной авиации?
Анатолий Булавко:
Нет. Даже становится больше. Единственная проблема – те критерии здоровья, которые предъявляются к летчикам, летному составу.
Алена Сырова:
Саше, наверное, помешали в космос полететь.
Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
Я бы хотел вернуться к вопросу по поводу финансирования молодежной повестки другими странами, и тут хочется подчеркнуть, что после 2020 года, ведь эти кровеносные системы для финансирования прокачивались через НКО. Посмотрите, какая работа была проведена, иногда даже на базе вузов работали организации с отдельными юрадресами. Сейчас они прекратили свое существование, за счет этого мы справедливо можем говорить, что и заработала система грантовой поддержки. Буквально в конце прошлого месяца, в конце уходящего 2022 года, мы подвели первый итог сезона молодежных инициатив, у нас заработал принцип коллективного пользования теми площадками, которые заработали благодаря государственному ресурсу – это скалодром в Бресте, в Бобруйске парк для скейтинга, наша площадка, Центр креативного пространства в Доме молодежи.
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