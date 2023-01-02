«Даже становится больше». Много ли желающих служить в ВВС – ответил замкомандующего

Что Беларуси принесет 2023 год? Какие главные изменения произойдут в политике и экономике? Как это скажется на белорусах? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных сфер и вместе с ведущими программы составят политический, экономический и общественный прогнозы наступившего года. Алена Сырова, СТВ:

Еще, знаете, очень часто волнение и тревожность в нашей обычной жизни порождает незнание, когда у нас нет информации. Мы из 2020 года сделали, мне кажется, очень большие выводы в разных сферах: и наш силовой блок стал довольно открытым, и в экономической сфере, и то, что глава государства четко комментирует, четко обозначает, как мы будем действовать дальше в случае того или иного события, мне кажется, как-то успокаивает людей. Что касается наших военных, тоже отдельное спасибо, к вам как не обратишься, вы всегда готовы рассказать, хотя, наверное, не все можно озвучивать и не все стоит. Но мне думается, что запрос у общества велик. Анатолий Анатольевич, как вы решаете эту проблему с желанием и возможностью все интересы соблюсти?

Анатолий Булавко, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО по идеологической работе:

Мое мнение и твердое убеждение заключается, прежде всего, в том, что любой комментарий по любому событию должны давать компетентные люди. Компетентные люди компетентны не только в сути события, которое произошло, но и в тех дозволенных рамках, в которых можно это событие описать. Кирилл Казаков, СТВ:

Дабы не навредить – медицинский термин. Анатолий Булавко:

Именно так. Поэтому здесь на этом мы и работаем, чтобы население было проинформировано, но с другой стороны, чтобы эта информация не стала источником для принятия решения нашим оппонентам. Кирилл Казаков:

Анатолий Анатольевич, появление людей на экране в форме 100 % оно привлекает и тех, кто хочет в армии служить. Мы очень мало задаем вопросов, но все же, вы в этом году по истечению двух лет после 2020, меньше не стало желающих летать именно в военной авиации? Анатолий Булавко:

Нет. Даже становится больше. Единственная проблема – те критерии здоровья, которые предъявляются к летчикам, летному составу. Алена Сырова:

Саше, наверное, помешали в космос полететь.