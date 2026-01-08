В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного снега и метели

В Беларуси на два дня объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного снега и метели. Так, сегодня, 8 января, по юго-восточной половине ветер усилится порывами до 15-20 метров в секунду. 9 января непогода распространится на большую часть территории, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На дорогах – снежные заносы и гололедица. По юго-востоку Белгидромет прогнозирует очень сильный снег. Госавтоинспекция усилила контроль за безопасностью. Завершаются зимние каникулы, и родителям важно напомнить школьникам правила поведения на дороге. Водителям стоит быть особенно внимательными при проезде пешеходных переходов и во дворах. Специалисты призывают выбирать надлежащую скорость и дистанцию, избегать резких маневров и обязательно пристегиваться ремнями безопасности.

Вероника Романькова, начальник отделения главного управления ГАИ МВД Беларуси:

Забудьте о резких маневрах и необдуманных поступках за рулем. Они могут стать причиной серьезных ДТП. Все находящиеся в салоне должны быть пристегнуты ремнями безопасности, а дети перевозиться только в детских удерживающих устройствах. Пешеходам важно в условиях плохой видимости обозначать свое присутствие на дороге одеждой повышенной видимости, а в темноте обязательно световозвращающими элементами. Если в пути вы попали в затруднительную ситуацию, сообщите об этом по телефону 102 или в чат-бот МВД. Мы всегда рядом.

Пешеходам также советуют не закрывать обзор капюшоном и обязательно убедиться, что автомобили успели остановиться.