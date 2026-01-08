Эстафета добра! Волонтёры БРСМ помогают пожилым людям в уборке снега

Сильные снегопады дали старт республиканской акции «Эстафета добра». Волонтеры БРСМ отправляются к одиноким и пожилым людям, чтобы помочь им очистить улицы и дворы от снега. Для участия в марафоне нужны лишь немного инвентаря и доброе сердце, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Активисты Железнодорожного районного комитета БРСМ Витебска побывали у дома Татьяны Окуневич. Женщина «золотого» возраста принимает помощь не впервые и всегда с благодарностью. Несмотря на трудности с передвижением, она старается определить фронт работы и присмотреть за молодыми помощниками. Ребята убрали снег во дворе, очистили теплицу и крышу.

Татьяна Окуневич, жительница Витебска: Каждый человек для другого должен помочь. Я тоже любила помогать. Сейчас, конечно, уже моя помощь не такая, но хотя бы словом, и то это важно. А делом, если помог человек, то это к нему вернется.

Милена Меньшикова, первый секретарь Железнодорожного районного комитета БРСМ Витебска:

Нас зовут постоянно, номера телефонов всегда есть. Мы всегда за то, чтобы помочь и как-то сделать счастливым день для этих людей.

Волонтеры движения «Доброе сердце» обещают заглянуть в каждый двор, где потребуется их поддержка. В рамках акции запланировано более 400 трудовых мероприятий. Достаточно позвонить на горячую линию при территориальном комитете БРСМ и оставить заявку.