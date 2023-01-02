«В 2023 год мы входим с новым словом – рецессия». Что это такое – разбирались с экспертом

Алена Сырова, СТВ: Я вернусь к основе основ – к экономике. Юлия Константиновна, помним, год назад эксперты предрекали одну ситуацию, спустя два месяца с началом СВО и введением санкций против России и нас предрекали крах нашей экономики, российской тоже. Мы должны уже были тут все говорить о других вещах. Тем не менее имеем, что имеем. Что в этом году вы прогнозируете, ждете?

Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ:

Прогнозы мы не можем делать на 100 % самостоятельно, потому что мы остались страной, которая существует в рамках мировой экономики. Нас не изолировали, как хотели, мы не стали изгоем, поэтому мы идем вперед. Тем не менее все, что творится в мировой экономике, если в прошлом, 2022 году, самым популярным словом была инфляция, то в 2023 год мы входим с новым словом – рецессия. Это тоже процесс, с которым непонятно, как с ним жить и как им управлять. Дело в том, что мы входили с 2022 год с достаточно амбициозными планами, действительно, СВО и санкции, которым потом подверглись Республика Беларусь и Российская Федерация, принесли нам немало бед. Но при этом у нас уже был опыт жизни под санкциями – 25 лет. И до этого уже год мы существовали под санкциями. Поэтому мы вот этот этап, в который попадали другие страны, тот же Иран, допустим, Куба, они к этому были не готовы. И этот первый этап развала, резкого падения они переживали сложно.

Мы поднялись, опираясь на нашего стратегического партнера – Российскую Федерацию. Пока мы поднимались, окрепли, в этом время санкции были уже введены против РФ, и Российская Федерация смогла опереться на Республику Беларусь. Поэтому прогнозы мы уже делать, если мы будем каждый заниматься своим делом. У нас достаточно амбициозные, но при этом реальные планы на 2023 год. Мы их как-то обсуждали в этой студии. И только благодаря тому, что мы будем думать стратегически, мы сможем их достичь. Нам нельзя останавливаться на достигнутом – это раз. И нам всегда надо думать о развитии. Торговля – это замечательно, но это не путь для развития. Нам надо внедряться в кооперационные цепочки, нам надо кооперироваться и создавать что-то новое. Мы не должны отстать от мира, это наш третий этап, когда не будет хватать технологически развитых технологий, мы не должны в нем потеряться. Мы должны занять свое место и не быть просто покупателями. Мы должны быть производителями высококачественного, высокотехнологичного товара, который будет нужен всем.