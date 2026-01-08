«Коалиция желающих» приняла декларацию по гарантиям для Украины

В Париже обсуждали гарантии безопасности для Украины. Лидеры «коалиции желающих» подписали декларацию, однако конкретные обязательства отдельных стран в документе не зафиксированы. Уточняется, что детали, включая степень участия США, будут проработаны до конца января, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о возможной военной, разведывательной и логистической поддержке, дипломатических инициативах и дополнительных санкциях. В переговорах приняли участие представители 27 европейских государств. По итогам встречи Владимир Зеленский, а также лидер Франции и премьер-министр Великобритании подписали декларацию, предусматривающую развертывание многонациональных сил Евросоюза на территории Украины после завершения конфликта. В то же время Германия, Италия, Румыния, Чехия и Хорватия уже заявили, что не будут направлять свои войска.