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Саудовская Аравия нанесла удары по сепаратистам на юге Йемена

08 января 2026 05:47
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Исламская военная коалиция под руководством Саудовской Аравии нанесла удары по позициям йеменских сепаратистов в провинции Эд‑Дали. По данным СМИ, жертвами атаки стали не менее 30 человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Саудовская Аравия нанесла удары по сепаратистам на юге Йемена-2

Целью ударов стали формирования Южного переходного совета Йемена, который ранее установил контроль над частью территории и заявляет о намерении создать отдельное государство на юге страны. В Эр-Рияде действия коалиции назвали превентивной мерой: по версии Саудовской Аравии, сепаратисты перебрасывали военную технику, что могло привести к новому витку боевых действий. Конфликт обострился в конце 2025 года. Власти Йемена объявили чрезвычайное положение и обратились к Саудовской Аравии за военной поддержкой.

# Международная политика

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