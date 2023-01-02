«Петух подошел и правильно клюнул». Как сработали белорусские предприятия в условиях санкций?

Новости Беларуси. Что Беларуси принесет 2023 год? Какие главные изменения произойдут в политике и экономике? Как это скажется на белорусах? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных сфер и вместе с ведущими программы составят политический, экономический и общественный прогнозы наступившего года. Алена Сырова, СТВ:

Если бы не слышали вот этого тезиса главы государства, ведь он еще в прошлом году говорил, что каждый на своем месте должен делать, постоянно, куда бы он ни приезжал, об этом говорил. Экономика, экономика. Наш вклад в общее дело и в экономику. Если бы не слышали его, то, наверное, и результаты у нас были другие. Юлия Константиновна, у нас же были шансы очень сильно просесть?

Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ:

Были. У нас были бы шансы сильно просесть, если бы мы поддались панике, хаосу, провокациям, если бы мы не собрались и не начали размышлять, думать позитивно, видеть будущее. Как повели себя наши предприятия? Собрались, мобилизовались. Было трудно, они до сих пор испытывают определенные трудности. Но сразу все выучили слово «логистические цепочки», «поворот в Азию». Все очень быстро начали понимать, что мы не можем остаться, потому что, как говорил один из сотрудников Минского автомобильного завода, у нас маленький коллектив, небольшой, вы представьте, если эти люди останутся на улице, мы за них отвечаем. И руководители предприятия это очень хорошо понимали, в том числе и глава государства. Кирилл Казаков, СТВ:

Иван Владимирович, одно из тех слов, о которых Юлия Константиновна говорит, было слово «дефицит». В магазинах, у меня такое впечатление было, что когда начали разговаривать о том, что Президент принял решение не поднимать цены, то что-то стало исчезать. Наши коллеги, которые совсем добра нам не желают, пытались показывать, как загораживают пустые полки магазинов еще чем-то. Потом оказалось, что наши магазины переориентировались. И, может, вместо французского шоколада привезли турецкий, вместо кетчупа из Украины, привезли российский. В принципе, у нас ассортимент в магазинах не стал меньше. Так вот, это под Новый год или же на весь год хватит?