Даже щепки превращают в прибыль! Как вырос леспром Беларуси – последние разработки отрасли

Новости Беларуси. Сельское хозяйство приносит белорусам неплохую прибыль. В 2022 году на экспорте продуктов мы заработали больше 8 миллиардов долларов, смогли удовлетворить аппетиты более сотни стран, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Согласитесь, хороший результат для небольшой Беларуси. Но кроме полей, экономический потенциал заложен и в наших лесах. Это наше настоящие богатство. Во всех смыслах.

Но лес нужно не только любит и понимать, но относиться к нему по-хозяйски, рачительно. Тогда и отдача будет. Так говорит глава государства. И это точная инструкция, как общаться и обращаться с лесом. В целом белорусы научились рубить, чтобы и щепки превращать в прибыль. Вспомнить хотя бы историю с пеллетами, которые раньше расходились на ура в Европейском союзе. Но западники решились срубить на корню наше сотрудничество в этой сфере. Санкции приостановили движение белорусской древесины на Запад. Но рубить мы не перестали. Просто больше развернулись на Восток. Продолжит Евгений Пустовой.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Экология и экономика. Природное достояние и даже философия жизни. Это все про лес. На плечах настоящих патриотов своего дела держится и развивается отрасль.

Министр более 30 лет в профессии. Еще будучи студентом лесной альма-матер, лесистость родного края достигала лишь нескольких процентов. Сейчас, как и в целом по стране, 40. Это весомый результат даже для оценки итогов деятельности за годы независимости. Общий запас древесины в стране достиг почти 2 миллиардов кубометров. Ежегодный прирост составляет 30 миллионов кубов. Эта школьная котельная стала самой известной в Беларуси. Здесь предложили топить пеллетами!

У леса свой срок жизни. У дороги деревья сохраняются до 100 лет, в самом лесу до 80-ти. Но спелая древесина как спелая рожь – надо вовремя убрать. Иначе испортится. Поэтому в стране много средств вложили в деревообработку. Кулик: «Президент подверг критике экономическую эффективность». Какую прибыль приносит продажа древесины?

Если раньше пеллеты были дефицитом, то сейчас бери – не хочу. Но теперь коммунальников не устраивает цена. Газ нынче подешевле будет. Лесники говорят: и так рентабельность приближается к нулю. Треть от цены – стоимость затраченной энергии. Не забалуешь лесхозам и в торговле пиломатериалами. Президент поручил с минимальной маржой продавать стройматериал для белорусов. «Без всяких самоотчетов!» Лукашенко поинтересовался состоянием дел в лесном хозяйстве страны. Читайте здесь.

Обсудили на совещании и риски: не наживутся ли здесь перекупщики? Не переживайте. Ситуация в крепких руках лесников. Очень много в стране особо охраняемых территорий, там цены на древесину дороже. Но если цена не устроит в местном лесхозе, можно купить в соседнем. Свобода выбора. И плюрализм покупательских предпочтений. Президент оценил креатив лесников. Из пыльных пилорам на пути к покупателю они вышли на торговые площадки.