Николай Бузин: то, что мы сегодня собрали достойный урожай, – тоже элемент обеспечения нацбезопасности

Мы все видим, фиксируем и более того – все понимаем. Но на заседании Совбеза, которое прошло в четверг, 31 августа, Александр Лукашенко заявил о готовности Беларуси, несмотря ни на что, к восстановлению добрых отношений со своими соседями, которых, как известно, не выбирают, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Военные аналитики в свою очередь, оценивая ситуацию в регионе, предлагают смотреть шире. Да, нас волнует то, что под носом (в Украине, Польше), но аукнуться может и столкновение за тысячи километров от Беларуси.
Николай Бузин, доктор военных наук:
Если не будут найдены общие точки соприкосновения, нельзя гарантировать того, что дальше вектор не пойдет, скажем так, в азиатские страны, в африканские страны. Может возникать множество конфликтов по периферии, чтобы ослабить противника, чтобы максимально задействовать его силы. Поэтому говорить о том, что все будет хорошо, наверное, не совсем правильно. Есть национальные интересы, есть определенные силы, которым сегодняшняя обстановка выгодна. А если есть выгода, значит, есть выгодополучатель. Сегодня таковыми являются Соединенные Штаты. Это главный выгодополучатель.
И все же военный, силовой ответ – это крайняя мера, к которой государство может прибегнуть в случае, когда будет развязана агрессия против нас. Так может случиться, но, и это очень важно понимать, с большей вероятностью в тот момент, когда противник почувствует нашу слабость. Что делать? Не дать ему такой возможности.
Николай Бузин:
Есть необходимость говорить о единстве общества. Собирательное понятие. Оно требует сбалансированного развития всех сфер общества. И вот то, что мы сегодня собрали нормальный, достойный урожай, – это тоже элемент обеспечения национальной безопасности. То, что мы сегодня преодолели санкционное давление и восстановили уровень своего производства и экономики, – это тоже элемент обеспечения национальной безопасности. И с каждой сферы по небольшому, так скажем, элементу, по небольшой составляющей, они дают общую картину. Поэтому правильный подход.
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