Кулик: «Президент подверг критике экономическую эффективность». Какую прибыль приносит продажа древесины?

Новости Беларуси. Торговые площадки, исторический рост экспортных продаж и новый бренд. Сегодня, 24 августа, во Дворце Независимости обсудили работу лесной отрасли страны. О результатах и имеющихся нюансах главе государства доложили курирующие эту отрасль вице-премьер Петр Пархомчик, замглавы Администрации Президента Максим Ермолович и профильный министр.

Общий запас древесины в стране достиг почти 2 миллиардов кубометров. Ежегодный прирост составляет 30 миллионов кубов. У леса есть свой срок жизни. У дороги деревья сохраняются до 100 лет, в самом лесу – до 80-ти. Поэтому надо вовремя спилить. Иначе качество древесины ухудшается. Кругляком в стране торговать – законодательный моветон. Ставка на глубокую переработку. Европейские премиальные рынки закрыты. Но и в таких условиях достигли исторического максимума в реализации досок, брусьев и поддонов. Но Президент все равно «стружку снял». А как насчет рентабельности?