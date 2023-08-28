Всё больше белорусов хотят жить в бунгало! В стране новый тренд на деревянные дома

Новости Беларуси. Экология и экономика. Природное достояние и даже философия жизни. Это все про лес. Теперь он становится ближе белорусам еще и в буквальном смысле. В стране новый тренд на деревянные избы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Становится больше желающих жить в доме наподобие бунгало, есть и круче задумки. Креативят лесники, а идея принадлежит Президенту. Глава государства поручил пиломатериалы и продукцию лесной отрасли продавать белорусам по самым низким ценам. Кстати, ценник на экологические материалы сейчас упал и на внешних рынках. Что делать? В дебрях рентабельности и глубокой переработки разбирался политический обозреватель Евгений Пустовой.

Сделать самый комфортный и экологический вид жилья доступнее для белорусов – идея Президента. Ее глава государства озвучил, посещая Гродненский регион год назад. Теперь стройматериалы из дерева для белорусов по самой низкой цене. «Без всяких самоотчетов!» Лукашенко поинтересовался состоянием дел в лесном хозяйстве страны. Чтобы не было спекулянтов, установлен лимит. А для себя – пожалуйста. Очень много в стране особо охраняемых территорий, и там цены на древесину выше. Но если стоимость не устроит в местном лесхозе, можно купить в соседнем.

Дмитрий Коренюк, директор Новогрудского лесхоза:

До 70 кубов круглого леса каждый застройщик имеет право при предоставлении документов купить по прейскурантной стоимости. Даже минус 90 % от таксовой стоимости. По нашему лесхозу цена получается в среднем 43 рубля, по-моему, с НДС к тому же. А если человек хочет больше древесины, по сложившейся биржевой котировке покупать. Проблем с пиломатериалами нет. И сырьем тоже. Про то, что лесники под корень вырезают наше природное достояние, – либо дилетантство, либо информационное вредительство. За последние десятилетия в стране в четыре раза увеличилась лесистость. Это весомый результат даже для общей оценки итогов независимости. Общий запас древесины в стране достиг 1,9 миллиарда кубометров. Ежегодный прирост составляет 30 миллионов кубов. Рай для зверей.

Александр Козорез, начальник отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства:

Мы насчитываем почти 45 тысяч лосей в стране, 47 тысяч оленей, больше 130 тысяч косуль. Это численность в исторических сводках. Мы такую численность в Беларуси не видели, не знали пока. Это школьная котельная стала самой известной в Беларуси. Здесь предложили топить пеллетами!

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

На этой площадке вся лесная отрасль страны: от замысловатых форм малой архитектуры до респектабельных домов. А не просто доски и поддоны, как было раньше. Возможности Минлесхоза заметно выросли, как и наши леса. Лесная отрасль точно не дремучая. Теперь работают над созданием единой интернет-площадки. Хочешь виртуально, хочешь офлайн. Только покупай. Кстати, при создании лесного домика архитекторы лесхозов готовы к плюрализму мнений. В дом мечты можно внести правки. А стоимость значительно дешевле «скворечников». Ой, простите, модных квартир-студий.

Вероника Покуть, начальник торговой сети Копыльского опытного лесхоза:

Даже пять лет назад никто не думал, что лесхозы пойдут на домостроение из дерева, на то, что откроются торговые площадки. Людям интересна природа. Белорусская лесная отрасль – это не только рубки главного пользования и расчетные лесосеки. Это еще и новые виды услуг. Как пример, в Налибоках 40 % доходов от туризма. И даже главный охотовед страны рассказывает журналистам об экотуризме и землянках еврейского партизанского отряда.

Александр Козорез:

Остались места, где четко просматриваются границы этих землянок, границы госпиталей, именно того места, где находился отряд. Есть определенное мнение, что «Песня про зубра» – Микола Гусовский из этих мест, из-под Усово, река Уса протекает по Налибокской пуще, патриоты Налибокской пущи считают, что написал ее здесь. И даже есть место, ристалище, где рыцари проходили подготовку.