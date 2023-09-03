К чему готовятся западные военные и почему наблюдают за Беларусью? Разобрались в вопросах войны и мира

Мы все видим, фиксируем и более того – все понимаем. Но на заседании Совбеза, которое прошло в четверг, 31 августа, Александр Лукашенко заявил о готовности Беларуси, несмотря ни на что, к восстановлению добрых отношений со своими соседями, которых, как известно, не выбирают, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вот и на учения ОДКБ, которые начались в пятницу, Минск пригласил наблюдателей из Польши и Литвы, чтобы еще раз подчеркнуть открытость и прозрачность наших намерений и военных маневров. Хотя нас давно не зовут на аналогичные мероприятия на Западе. Только за 2023 год в Польше провели больше 160 учений – ни на одно из них в качестве наблюдателей не пригласили белорусских представителей.

Впрочем, Варшава наш жест не оценила и, как сообщил помощник министра обороны Беларуси, на учения из Польши никто не поедет. Но там все равно уверены, что эти маневры – демонстрация силы перед НАТО и попытка надавить на Альянс. Ну, как по классике: не читал (в нашей ситуации – не видел), но осуждаю. Как Беларусь будет отвечать на выпады европейских соседей, к чему готовятся западные военные и почему так пристально следят за нашей страной? Алена Сырова на неделе разбиралась в вопросах войны и мира.

Заседания советов безопасности – мероприятия в любой стране мира, как правило, закрытые, но одним фактом своего проведения способные взорвать информпространство. Принято считать, что поводом или результатом становится что-то чрезвычайное. Но это не белорусский стиль. Чтобы принять какое-то важное решение, Александру Лукашенко необязательно кого-то созывать. Подобные мероприятия у нас скорее для сверки часов по разным аспектам безопасности. И далеко не всегда речь идет только о военном. Хотя, безусловно, военно-политическая обстановка вокруг Беларуси стараниями прежде всего соседей, которых, как известно, не выбирают, требует внутренней мобилизации гражданских опор безопасности. Президент лаконично разложил геополитическую ситуацию для тех, кто не в теме или наоборот, но нуждается в понимании генеральной линии.

Мы же съездили и посмотрели, не готовится ли и вправду кто-то маршировать по Сувалкскому коридору. Деревня Соничи рядом с Августовским каналом. До границы здесь рукой подать – справа Литва, слева Польша. Если посмотреть по карте, это и есть тот самый треугольник белорусской территории, упирающийся прямо в так называемый Сувалкский коридор. Местные жители вспоминают, в советское время дорога через деревню вела прямо к Калининграду. С развалом большой страны не стало и транспортного коридора, но люди продолжали дружить с соседями по ту сторону кордона – работал упрощенный пункт пропуска. Сейчас граница закрыта и здесь только свои.

У нас обстановка спокойная. Рядом находится погранзастава, так что мы под надежной защитой.

Вроде все у нас как было, так и осталось, спокойно все. Никто тут ничего... А это уже деревня Пролейки. О том, что польская граница в полутора километрах от дома, местная жительница шутит: когда свадьба там, здесь можно танцевать, и наоборот. Настолько рядом живут от нее соседи.

Граница рядом, родня вся за границей. Знаете, только ждем и молимся, чтобы это все успокоилось. В Голынке тоже никого кроме местных нет, а техника… Да, имеется, притом серьезная.

Между Польшей и Литвой Сувалкский коридор хотели пробить. Но это все фейк, ничего не будет! Никто воевать не будет. Хватит одной в Украине войны. В общем, вы сами видите и слышите, что у белорусов планов по захвату мира своими или чужими руками нет. А что до «Вагнера», от которого нам соседи советуют избавиться, то Главнокомандующий все сказал. Лукашенко – Совбезу: «Это уже опасный шаг. Как мы должны на все это реагировать?» В важнейший момент четвергового Совбеза Президент констатирует.