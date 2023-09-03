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К чему готовятся западные военные и почему наблюдают за Беларусью? Разобрались в вопросах войны и мира

03 сентября 2023 17:10
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Мы все видим, фиксируем и более того – все понимаем. Но на заседании Совбеза, которое прошло в четверг, 31 августа, Александр Лукашенко заявил о готовности Беларуси, несмотря ни на что, к восстановлению добрых отношений со своими соседями, которых, как известно, не выбирают, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Вот и на учения ОДКБ, которые начались в пятницу, Минск пригласил наблюдателей из Польши и Литвы, чтобы еще раз подчеркнуть открытость и прозрачность наших намерений и военных маневров. Хотя нас давно не зовут на аналогичные мероприятия на Западе. Только за 2023 год в Польше провели больше 160 учений – ни на одно из них в качестве наблюдателей не пригласили белорусских представителей.

К чему готовятся западные военные и почему наблюдают за Беларусью? Разобрались в вопросах войны и мира-1

Впрочем, Варшава наш жест не оценила и, как сообщил помощник министра обороны Беларуси, на учения из Польши никто не поедет. Но там все равно уверены, что эти маневры – демонстрация силы перед НАТО и попытка надавить на Альянс. Ну, как по классике: не читал (в нашей ситуации – не видел), но осуждаю. Как Беларусь будет отвечать на выпады европейских соседей, к чему готовятся западные военные и почему так пристально следят за нашей страной?

Алена Сырова на неделе разбиралась в вопросах войны и мира.

К чему готовятся западные военные и почему наблюдают за Беларусью? Разобрались в вопросах войны и мира-4

Заседания советов безопасности – мероприятия в любой стране мира, как правило, закрытые, но одним фактом своего проведения способные взорвать информпространство. Принято считать, что поводом или результатом становится что-то чрезвычайное. Но это не белорусский стиль. Чтобы принять какое-то важное решение, Александру Лукашенко необязательно кого-то созывать. Подобные мероприятия у нас скорее для сверки часов по разным аспектам безопасности. И далеко не всегда речь идет только о военном.

Хотя, безусловно, военно-политическая обстановка вокруг Беларуси стараниями прежде всего соседей, которых, как известно, не выбирают, требует внутренней мобилизации гражданских опор безопасности. Президент лаконично разложил геополитическую ситуацию для тех, кто не в теме или наоборот, но нуждается в понимании генеральной линии.

К чему готовятся западные военные и почему наблюдают за Беларусью? Разобрались в вопросах войны и мира-7

Мы же съездили и посмотрели, не готовится ли и вправду кто-то маршировать по Сувалкскому коридору. Деревня Соничи рядом с Августовским каналом. До границы здесь рукой подать – справа Литва, слева Польша. Если посмотреть по карте, это и есть тот самый треугольник белорусской территории, упирающийся прямо в так называемый Сувалкский коридор. Местные жители вспоминают, в советское время дорога через деревню вела прямо к Калининграду. С развалом большой страны не стало и транспортного коридора, но люди продолжали дружить с соседями по ту сторону кордона – работал упрощенный пункт пропуска. Сейчас граница закрыта и здесь только свои.

К чему готовятся западные военные и почему наблюдают за Беларусью? Разобрались в вопросах войны и мира-10

У нас обстановка спокойная. Рядом находится погранзастава, так что мы под надежной защитой.

К чему готовятся западные военные и почему наблюдают за Беларусью? Разобрались в вопросах войны и мира-13

Вроде все у нас как было, так и осталось, спокойно все. Никто тут ничего...

А это уже деревня Пролейки. О том, что польская граница в полутора километрах от дома, местная жительница шутит: когда свадьба там, здесь можно танцевать, и наоборот. Настолько рядом живут от нее соседи.

К чему готовятся западные военные и почему наблюдают за Беларусью? Разобрались в вопросах войны и мира-16

Граница рядом, родня вся за границей. Знаете, только ждем и молимся, чтобы это все успокоилось.

В Голынке тоже никого кроме местных нет, а техника… Да, имеется, притом серьезная.

К чему готовятся западные военные и почему наблюдают за Беларусью? Разобрались в вопросах войны и мира-19

Между Польшей и Литвой Сувалкский коридор хотели пробить. Но это все фейк, ничего не будет! Никто воевать не будет. Хватит одной в Украине войны.

В общем, вы сами видите и слышите, что у белорусов планов по захвату мира своими или чужими руками нет. А что до «Вагнера», от которого нам соседи советуют избавиться, то Главнокомандующий все сказал.

Лукашенко – Совбезу: «Это уже опасный шаг. Как мы должны на все это реагировать

В важнейший момент четвергового Совбеза Президент констатирует.

К чему готовятся западные военные и почему наблюдают за Беларусью? Разобрались в вопросах войны и мира-22

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
При всем этом мы готовы к восстановлению добрых отношений со своими соседями, как я говорил, их не выбирают, они от Господа Бога (подробности здесь).

К чему готовятся западные военные и почему наблюдают за Беларусью? Разобрались в вопросах войны и мира-25

За последние пару недель этот посыл Александр Лукашенко повторил публично как минимум трижды. На это и нужно ориентироваться при оценке геополитической ситуации. И понимать всю тонкость момента и льда, по которому идем все вместе. Поэтому не стоит изнутри помогать ему плавиться или разрушаться – утонем.

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# Национальная безопасность # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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