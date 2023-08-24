«Без всяких самоотчётов!» Лукашенко поинтересовался состоянием дел в лесном хозяйстве страны

О результатах работы и имеющихся нюансах главе государства доложили профильный министр и курирующие эту отрасль вице-премьер Петр Пархомчик и замглавы Администрации Президента Максим Ермолович. Ко всему, эта встреча в кабинете Президента – еще и хорошая возможность лично дать оценку работе министра лесного хозяйства. Александр Кулик в должности чуть больше года. До этого руководил Кобринским опытным лесхозом. Потому в своем деле он профессионал. Но не только этот факт сыграл в пользу тогда еще нового министра. Президент в этой должности видел настоящего хозяина – открытого, честного, принципиального, который смог бы навести порядок в данной сфере. Ведь требования Президента к отрасли неизменны: рациональное использование лесных ресурсов и бережное отношение к ним. Поскольку 40 % территории Беларуси занимают леса.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Почти половина страны – это лес. Это наше достояние, данное нам Богом. И мы не просто сохранить должны его, но как рачительные хозяева к нему относиться. Вовремя изымать из леса спелый лес, перерабатывать, чтобы был результат стране от этой работы. Было много вопросов тогда к бывшим министрам, руководителям, людям, которые имеют отношение к лесному хозяйству, поэтому из всех кандидатур я выбрал вашу кандидатуру как человека абсолютно земного, хорошо знающего лес и относящегося к этому не как хозяин, а любящий природу человек.

Прошел год. Что изменилось за это время? Особенно в плане экспортных поставок, диверсификации рынков. У нас много в лесу сырья, низкосортного, как вы говорите, древесных отходов и так далее. Как убираем из леса все это, перерабатываем, что мы имеем от этой работы? Потом ставилась задача – помочь населению, определиться по ценам с пилопродукцией, удешевить древесину для строительства жилья в сельской местности. Какова здесь система? Больше вопрос к правительству, но и вам в том числе как члену правительства. И, естественно, уход, воспроизводства лесов, селекционные посевы, как работа идет с посадочным материалом? Какие здесь проблемы есть? Я помню, несколько лет назад бывал в ваших питомниках, и тогда мы договаривались о выделении вам дополнительных земельных площадей для возделывания посадочного материала. Реализовано ли это? Порядок в лесу – самое главное. Поэтому, пожалуйста, очень кратко, без всяких самоотчетов, состояние дел и проблемы.