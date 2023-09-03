От разведки до огневого поражения. Более 2,5 тыс. военнослужащих участвуют в учениях «Боевое братство – 2023»

В Беларуси продолжается совместное оперативно-стратегическое учение «Боевое братство – 2023» стран ОДКБ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В маневрах участвуют шесть государств, а это свыше 2,5 тысячи военнослужащих и полутысячи единиц техники.

Военные из России, Армении, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Беларуси провели совместные тренировки на боевое слаживание. Также на Обуз-Лесновском полигоне прошла активная фаза спецучений «Поиск-2023». Разведгруппа устанавливала координаты местонахождения условного центра подготовки боевиков. Бойцы на протяжении трех суток вели поиск объектов неприятеля, исследовали местность при помощи дронов. Полученные данные передавались артиллерии и авиации, которая уничтожала условного противника.

Андрей Матиевич, руководитель совместного оперативно-стратегического учения «Боевое братство – 2023»:

Применение беспилотной авиации существенно поменяло и формы, и способы применения группировок войск. Начиная от разведки, огневого поражения и до обеспечения на каждом эпизоде или в ходе прохождения практических действий. Это касается учения «Поиск» (там, где работают разведчики), информация будет в реальном масштабе времени приходить на средства огневого поражения для корректировки огня артиллерии. Это будет и в ходе ликвидации бандформирований.

Как отметил генеральный секретарь ОДКБ, учения проводятся в сложных геополитических условиях. Акценты маневров расставлены: комплексность и системный подход, а это значит, что во время учений используют весь арсенал коллективных сил и средств. Военнослужащие пройдут «притирку» боем, а также освоят то новое в военном деле, что диктуют время и современные конфликты.

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:

Посмотрим новые формы и способы – где что надо доработать, где и в какие моменты надо поставить задачи на следующий год. И от чего отталкиваться в ходе повседневной практики подготовки войск. Самое главное, что мы начали уже активно нарабатывать, это чувствовать плечо друг друга в ходе выполнения отдельных тактических эпизодов, при слаженности штаба КСОР, когда все представители государств работают.

Фишки в быстроте действий, маневренности. Нужно очень быстро думать и всегда взаимодействовать с товарищами. Непосредственно с товарищем, с которым ты работаешь в двойке, и с товарищами, которые в принципе с тобой работают.

Чингиз Капаров, военнослужащий (Кыргызстан):

У нас официальный язык русский, так что никаких сложностей, неприятностей не происходит. Настроены на победу и на полноценное выполнение поставленной задачи.