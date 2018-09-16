Почему Владимир Мамонтов не читает газет, а Facebook для старичков?

Ольга Коршун, СТВ: Владимир Константинович, прежде, чем начать интервью, предлагаю вам утреннюю газету и чашечку кофе. Сохранилась у вас еще такая традиция?

Новости Беларуси. Сможет ли цифра победить букву? Об этом в программе «Неделя» Ольга Коршун поговорила с российским журналистом Владимиром Мамонтовым.

Владимир Мамонтов, председатель совета директоров газеты «Комсомольская правда», генеральный директор радиостанции «Говорит Москва»:

Ну почему нет.

Ольга Коршун:

А вы читаете газеты или все-таки больше планшет или телефон утром?

Владимир Мамонтов:

Сказать честно вам? Не читаю газет. Кроме как в самолете, не читаю вообще никаких. Мы не знаем точно, что произойдет с бумагой, в какой мере она останется и как будет выглядеть. Но больше того, я вам хочу сказать: мы точно не знаем, что будет с интернетом.

Еще вчера казалось: вот «Вечерний Минск», «Известия» или «Комсомольская правда» создадут сайт наряду с бумажной версией – всё, мы выиграли, победили. Но только они успокоились, как обрушились на нас новые беда и несчастье – теперь социальные сети. Но и тут какая-то усталость определенная наступает. Например: что Facebook? Facebook – это для старичков. А что не для старичков? Telegram-каналы, например.