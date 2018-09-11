«Нам есть чему поучиться». Иностранные космонавты и астронавты впечатлены космическими достижениями Беларуси

Новости Беларуси. «Наше будущее в космосе» в эти минуты обсуждают в белорусской Академии наук 80 космонавтов и астронавтов и 17 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во второй день Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов, который в эти дни принимает Минск, говорили о развитии космического туризма, освоении новых планет и проведении космических программ. Почти 100 космонавтов прибыли в Минск на 31-й Международный конгресс. Большой репортаж СТВ с открытия форума

В частности, в 2020 году Китай планирует запустить новую модульную орбитальную станцию. Белорусские ученые разработали для нее уникальные оптические зеркала.

Ян Ливэй, первый космонавт КНР:

Вы знаете, что сейчас Китай активно работает над созданием своей космической станции. Потому наш основной интерес –зачем мы тут – это обмен опытом. И у Беларуси нам есть чему поучиться, в некоторых разработках вы на несколько шагов нас опережаете.

Клад Николье, космонавт (Швейцария):

Я был наслышан о белорусских успехах в пилотируемой космонавтике и в других ее отраслях. Беларусь и Швейцария очень похожи – мы небольшие страны, но вносим весомый вклад в развитие мировой космонавтики. А вообще идея проведения конгресса – объединять людей и интересы – мне кажется, на белорусской земле нам это удалось с первых минут.

Бонни Данбар, глава Ассоциации участников космических полетов:

Несомненно, Беларусь идет по направлению к космосу и мы очень впечатлены всем что увидели: будь то спутники по дистанционному зондированию земли, будь то авиация, будь то беспилотники, которые разрабатываются здесь, на территории вашей страны.