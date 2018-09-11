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«Нам есть чему поучиться». Иностранные космонавты и астронавты впечатлены космическими достижениями Беларуси

11 сентября 2018 11:57
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Новости Беларуси. «Наше будущее в космосе» в эти минуты обсуждают в белорусской Академии наук 80 космонавтов и астронавтов и 17 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Нам есть чему поучиться». Иностранные космонавты и астронавты впечатлены космическими достижениями Беларуси-1

Во второй день Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов, который в эти дни принимает Минск, говорили о развитии космического туризма, освоении новых планет и проведении космических программ.

Почти 100 космонавтов прибыли в Минск на 31-й Международный конгресс. Большой репортаж СТВ с открытия форума

«Нам есть чему поучиться». Иностранные космонавты и астронавты впечатлены космическими достижениями Беларуси-4

В частности, в 2020 году Китай планирует запустить новую модульную орбитальную станцию. Белорусские ученые разработали для нее уникальные оптические зеркала.

«Нам есть чему поучиться». Иностранные космонавты и астронавты впечатлены космическими достижениями Беларуси-7

Ян Ливэй, первый космонавт КНР:
Вы знаете, что сейчас Китай активно работает над созданием своей космической станции. Потому наш основной интерес –зачем мы тут – это обмен опытом. И у Беларуси нам есть чему поучиться, в некоторых разработках вы на несколько шагов нас опережаете.

«Нам есть чему поучиться». Иностранные космонавты и астронавты впечатлены космическими достижениями Беларуси-10

Клад Николье, космонавт (Швейцария):
Я был наслышан о белорусских успехах в пилотируемой космонавтике и в других ее отраслях. Беларусь и Швейцария очень похожи – мы небольшие страны, но вносим весомый вклад в развитие мировой космонавтики. А вообще идея проведения конгресса – объединять людей и интересы – мне кажется, на белорусской земле нам это удалось с первых минут.

«Нам есть чему поучиться». Иностранные космонавты и астронавты впечатлены космическими достижениями Беларуси-13

Бонни Данбар, глава Ассоциации участников космических полетов:
Несомненно, Беларусь идет по направлению к космосу и мы очень впечатлены всем что увидели: будь то спутники по дистанционному зондированию земли, будь то авиация, будь то беспилотники, которые разрабатываются здесь, на территории вашей страны.

«Нам есть чему поучиться». Иностранные космонавты и астронавты впечатлены космическими достижениями Беларуси-16



Техническая сессия продолжится до самого вечера. 12 сентября космонавты и астронавты отправятся сразу в несколько вузов и школ, где пообщаются с теми, кто возможно решит последовать их примеру и не просто созидать, а создавать космическое будущее.

# Космос # общество # Ян Ливэй # Бонни Данбар # Клад Николье # Фотофакт

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