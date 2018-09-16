Коррупция, отсутствие ремонта, вечные очереди и другие проблемы белорусского здравоохранения. Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Сфера здравоохранения и без того одна из самых чувствительных, в последнее время дает повод за поводом для нареканий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В первую очередь, конечно, антикоррупционное дело в сфере закупок, по которому проходят около 100 человек. Но не только: очереди в поликлиниках и больницах, жалобы населения на хамское поведение врачей.

Необходимость разговора у Президента назрела давно. И на неделе он состоялся. Требование главы государства по итогу: все проблемы, выявленные в медицине, должны быть кардинальным образом решены уже к началу 2019 года. За невыполнение поручений спрос будет повышенный по всей вертикали власти. Тему продолжит корреспондент Екатерина Жилянина.

Минздраву прописали интенсивную терапию: заняться решением проблем, а не искать стрелочников. Сроки на «оздоровление» системы – до конца года.

Хотелось бы, конечно, поменьше сидеть в очереди.

Иногда можно полдня простоять в очередях.

Очереди в поликлиниках. Искоренить их повсеместно пока не помогли ни онлайн-регистрация на прием, ни электронные терминалы. Брест, обычная детская поликлиника. Мамы сетуют: к врачу на прием не попасть.

Что проблема хроническая, доказывают фото, опубликованные возмущенными брестчанами. Очереди за талонами выстраиваются еще до открытия поликлиники.

На недоработки, не заметные с высоты министерских докладов, но очевидные многим белорусам из положения «лежа на больничной койке», обратил внимание руководства Минздрава Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Подумаешь, мелочевка какая-то – люди жалуются, очереди в поликлиниках, хамство со стороны врачей повальное. Возьмите, откройте любое средство массовой информации, интернет посмотрите, социальные сети. Вы там увидите свою работу. У вас в хирургии, гинекологии, терапевтическом отделении, кардиологии, как в народе говорят, лежат обычные люди. Посмотрите на них – как они реагируют на вашу работу. А там проблем выше крыши.

Как не все йогурты одинаково полезны, так и не каждое медучреждение гарантирует стерильность моральных устоев и условий содержания пациентов. Хотя вроде как должны по определению? Но по-другому в отдельных случаях и не скажешь.

Видео, которое снял на телефон один из пациентов гомельской больницы, разлетелось по просторам интернета.

Отделению и палатам явно требуется ремонт. На аналогичные особенности интерьера с украшениями из ржавчины и плесени жалуются пациенты и других регионов. Так что случай как минимум не единичный.

Витебск. Та самая областная больница, где по подозрению в коррупции был задержан главный врач. Ремонта эти коридоры, похоже, ждут не первый год.

Медперсонал замечательный, отношение хорошее. Но если вы пройдете по коридору – вы сами видите, как здесь, можно сказать, убого. Лучше бы те деньги, которыми решаются какие-то вопросы, пошли на благоустройство, на ремонт.

Лучше бы эти деньги пошли на пользу все-таки пациентам. Чтобы было оборудование хорошее, на котором можно обследоваться. Ну и комфорт был в том плане, когда приятно, в больнице себя чувствуешь как дома.

Не только в ремонте, но и в закупках оборудования больница действительно нуждалась. Суммы были не маленькие. Видимо, и соблазн большой.

Андрей Андрюшкин, главный врач Витебской областной клинической больницы:

Деньги выделялись из республиканского бюджета на приобретение оборудования, которое было дорогостоящим. Это компьютерные томографы, ядерно-магнитные резонансы (томографы). До 2017 года работал односрезовый компьютерный томограф. Конечно, на тот момент это был достаточно низкого уровня показатель.

Госзакупки оказались в центре грандиозного коррупционного скандала. На данный момент в деле около 100 фигурантов, включая врача упомянутой уже больницы и одного из замов Минздрава.

Александр Лукашенко:

Почему это стало возможным? Вы объясните, чтобы люди вас сегодня услышали и поняли причину. Сотни тысяч долларов в тайниках, гаражах. Ведь я, вас назначая, ваше внимание обратил на это! И потом, какую-то больницу посещали – я вас с Жарко предупредил: посмотрите, что творится с ценообразованием. Вы мне доложили бойко потом, что все у нас в порядке. Вот вы мне ответьте так, по-мужски: как это могло случиться?

Как и за какие суммы «разыгрывались» тендеры, как распределялись на аукционах большие лоты, как уходили от налогов – всё это фигуранты расскажут сотрудникам КГБ. Но пятно с репутации «белых халатов» теперь предстоит выводить и впредь свести к минимуму возможные коррупционные риски. Собственно, о процедурах, которым прописано изменение.

Марианна Гурова, заведующий отделением анестезиологии и реанимации Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии:

Это система жизнеобеспечения, которая позволяет заместить функцию легких, если они повреждены, либо функцию сердца, если оно повреждено. По-простому это «искусственное легкое».

По этическим соображениям мы не станем показывать пациентку, которая лежит в палате. Молодая и красивая девушка уже больше трех месяцев дышит с помощью этого аппарата в ожидании трансплантации легких. Стоимость аппарата жизни – так называют оборудование ее родные – доходит до 200 тысяч евро.

Олег Руммо, директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии:

Мы действительно очень много закупаем оборудования, очень часто закупаем расходные материалы, потому что мы очень четко понимаем, что все современное оборудование, какого бы высочайшего класса оно ни было, должно эксплуатироваться семь дней в неделю, 24 часа в сутки.

И если оно так эксплуатироваться не будет, то через 5-7 лет, какое бы оно дорогое и современное ни было, оно просто морально устареет. Ему на смену придет другое. Значит, те деньги, которые мы потратим на приобретение этого оборудования, будут потрачены зря.

Допустим, центру нужен еще один такой «аппарат жизни». Уникальное и дорогое оборудование купить самостоятельно не получится. Такие заявки в государстве исполняют централизованно (иногда это оптовые закупки на несколько регионов, чтобы снизить стоимость). Занимаются процессом два предприятия: «Белмедтехника» и «Белфармация». Сама процедура состоит из маркетингового исследования, собственно, заявки, экспертизы, торгов на электронном аукционе. Само собой, задействована в этом процессе целая команда специалистов.

Если же оборудование недорогое, центр может решить вопрос самостоятельно. Для этого нужны соответствующие специалисты и электронный ключ, чтобы принять участие в аукционе. В крайнем случае можно напрямую прибегнуть к помощи все тех же «Белмедтехники» и «Белфармации».

В планах Минздрава, во-первых, расширить прямой доступ больниц и поликлиник к закупкам. Упростить процедуру. Во-вторых, сделать ее еще более прозрачной. Уже сейчас заседание закупочной комиссии собирается под прицелом видеокамер, в прямом эфире.

Валерий Малашко, министр здравоохранения Беларуси:

Там, где высокий риск коррупционных рисков (в том числе это медтехника, фармация), будет создана эта служба внутренней безопасности. Это не просто милицейские какие-то функции наблюдения за персоналом и так далее. В первую очередь, это выстраивание прозрачной процедуры закупки, это определение оптимальной цены товара, который мы будем приобретать, подбор экспертов, которые будут составлять техническое задание. Мы сегодня говорим о наработке типовых технических заданий, что, в общем-то, позволит проводить процедуры достаточно быстро. Мы говорим о том, что само заседание комиссии должно проводится публично, с приглашением в том числе и тех, кто поставляет.