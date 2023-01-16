Даже аудиторию набрать будет сложно. Почему Игорь Тур не верит в создание союзного медиахолдинга?

Новости Беларуси. Информационная стратегия! Как бойцы медиафронта готовятся к предстоящим выборам Президента? Кто сильнее – традиционные СМИ или блогинг? Как выстроить прогрессивный имидж? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы ответить на эти вопросы.
Алена Сырова, СТВ:
Игорь, что скажешь? Что думаешь насчет этой идеи создания союзного медиахолдинга?
Игорь Тур, политический обозреватель телеканала ОНТ:
Давайте по порядку. Я выступлю человеком, который… Может быть, на меня обидятся, но я не верю в то, что такой медиахолдинг будет создан. Это первое.
Кирилл Казаков, СТВ:
Но он есть, уже существует.
Игорь Тур:
Это понятно. Я имею в виду то, как говорил Александр Григорьевич – современный, эффективный, независимый и так далее. Потому что, как по мне, информационная среда – это приблизительно как единая валюта: ключевой вопрос, где будет эмиссионный центр. Ровно точно так же касаемо и информационного какого-то холдинга. Ключевой вопрос будет в том, где будет находиться главный редактор и главная редакция: или в Москве, или в Минске. Исходя из этого, это будет два очень разных холдинга. Александр Григорьевич постоянно настаивает на необходимости этой работы по созданию холдинга. Мне кажется, логика может быть в следующем. Уже прозвучало несколько раз в ходе обсуждения слово «ревизия». Вроде бы формальных поводов для того, чтобы провести ревизию того, что у нас уже есть, и не было. Они появились тогда, когда еще год назад Александр Григорьевич сказал: «Давайте создадим холдинг». Соответственно, холдинг, который есть сейчас, для начала нужно проинспектировать. Понять, куда выделяются деньги, что вещается. Как по мне, аудиторию даже набрать на союзнические отношения будет достаточно сложно. Сегодня в программе «БелРоса», насколько я пробежался, фильм с Луи де Фюнесом, криминальные сериалы – то есть то, что имеет очень малое отношение к теме союза Беларуси и России.
Игорь Тур:
Но когда мы будем изучать друг друга для того, чтобы создать холдинг, коллеги из России приедут к нам. Чего-то, может быть, нам они подскажут как люди, которые, скажем так, более успешные в выведении СМИ и телевидения на коммерческие рельсы. А где-то что-то подскажем и мы. И это все будет публично, возможно, с участием глав государств. Работа над холдингом немножко улучшит чем-то нас, чем-то улучшит российских коллег. В 2016 году Александр Лукашенко, который много лет говорил о том, что было бы здорово, чтобы белорусские каналы были представлены в России, сказал: «Что мы плохого можем запустить в информационное пространство России?». Это была пресс-конференция с российскими журналистами. «Да, вы работаете профессионально лучше. Но что касается идейности содержания и ценности, вам надо учиться у Беларуси». Соответственно, мы можем чему-то в этом процессе научиться у россиян, россияне в чем-то могут научиться у нас.
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
«Мы такое разместить не можем». Почему СМИ Европы скрывают результаты соцопросов?
Перцов: что телевидение, радио и газеты умирают, говорили и в 2020-м. Какая выгода от этого у западных СМИ?
Перцов: «Это не наши технологии». Почему иностранные платформы могут удалить наш контент без причины?