Даже аудиторию набрать будет сложно. Почему Игорь Тур не верит в создание союзного медиахолдинга?

Игорь Тур, политический обозреватель телеканала ОНТ:

Давайте по порядку. Я выступлю человеком, который… Может быть, на меня обидятся, но я не верю в то, что такой медиахолдинг будет создан. Это первое.

Кирилл Казаков, СТВ:

Но он есть, уже существует.

Игорь Тур:

Это понятно. Я имею в виду то, как говорил Александр Григорьевич – современный, эффективный, независимый и так далее. Потому что, как по мне, информационная среда – это приблизительно как единая валюта: ключевой вопрос, где будет эмиссионный центр. Ровно точно так же касаемо и информационного какого-то холдинга. Ключевой вопрос будет в том, где будет находиться главный редактор и главная редакция: или в Москве, или в Минске. Исходя из этого, это будет два очень разных холдинга. Александр Григорьевич постоянно настаивает на необходимости этой работы по созданию холдинга. Мне кажется, логика может быть в следующем. Уже прозвучало несколько раз в ходе обсуждения слово «ревизия». Вроде бы формальных поводов для того, чтобы провести ревизию того, что у нас уже есть, и не было. Они появились тогда, когда еще год назад Александр Григорьевич сказал: «Давайте создадим холдинг». Соответственно, холдинг, который есть сейчас, для начала нужно проинспектировать. Понять, куда выделяются деньги, что вещается. Как по мне, аудиторию даже набрать на союзнические отношения будет достаточно сложно. Сегодня в программе «БелРоса», насколько я пробежался, фильм с Луи де Фюнесом, криминальные сериалы – то есть то, что имеет очень малое отношение к теме союза Беларуси и России.