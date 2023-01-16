БПЦ передала МЧС Беларуси четыре освящённых хоругви. Вадим Синявский рассказал о знамёнах

Новости Беларуси. В канун Дня спасателей митрополит Вениамин передал областному подразделению МЧС духовное знамя – освященную хоругвь, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Церемония прошла на территории церкви Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Тарасово Минского района. Хоругвь – этот символ веками был воинским знаменем, не только церковным. Оно должно напоминать каждому о духовности и его благословении на выполнение присяги и долга по защите Родины.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Само знамя, церковное знамя, духовное знамя. Хоругвь олицетворяет собой верность однажды выбранному делу. Делу служения своему Отечеству. И духовное сопровождение окормления, как священники говорят, наших подразделений, работников, бойцов – не что иное, как помощь в тех достаточно сложных многогранных задачах по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Предупреждение и профилактика их.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Беларуси:

Бывают такие ситуации, когда чрезвычайно нужна помощь свыше. Не все решает только профессионализм. Хотя это также необходимо, нужно. Но успех всегда из двух составляющих складывается. Профессионализм, усердие сотрудника МЧС и вместе с тем призыв, Божье благословение.

Кроме того, хоругви отправятся в столицу, а также Гомельскую и Могилевскую области. Первое такое знамя передали спасателям еще год назад. Напомним, в 2021 году Белорусская православная церковь и МЧС подписали соглашение о сотрудничестве.