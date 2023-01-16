Защищает от язвы, анемии и инфекций. Лактоферрин будут производить на Слуцком сыродельном комбинате

Новости Беларуси. Перспективный инвестпроект. На Слуцком сыродельном комбинате будут производить лактоферрин, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Среди полезных свойств – поддержание иммунитета, развитие благоприятной кишечной флоры и защита от вирусов и грибков. Промышленное производство пробиотика включает несколько этапов, в том числе выделение и очистку белка из обезжиренного молока или сыворотки, полученной путем мембранной фильтрации. Выпуск лактоферрина на предприятии планируют со степенью чистоты 95-97 %. Отметим, сегодня пробиотик в Беларуси пока выпускают.

Марина Малиновская, и.о. начальника отдела по модернизации и развитию Слуцкого сыродельного комбината:

Производство лактоферрина также даст толчок в производстве именно Республикой Беларусь импортозамещающих продуктов, таких как крема, новые препараты, также биологически активные добавки, новые детские молочные смеси.