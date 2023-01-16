Прямой эфир

Защищает от язвы, анемии и инфекций. Лактоферрин будут производить на Слуцком сыродельном комбинате

16 января 2023 19:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Перспективный инвестпроект. На Слуцком сыродельном комбинате будут производить лактоферрин, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Защищает от язвы, анемии и инфекций. Лактоферрин будут производить на Слуцком сыродельном комбинате-1

Среди полезных свойств – поддержание иммунитета, развитие благоприятной кишечной флоры и защита от вирусов и грибков. Промышленное производство пробиотика включает несколько этапов, в том числе выделение и очистку белка из обезжиренного молока или сыворотки, полученной путем мембранной фильтрации. Выпуск лактоферрина на предприятии планируют со степенью чистоты 95-97 %. Отметим, сегодня пробиотик в Беларуси пока выпускают.

Защищает от язвы, анемии и инфекций. Лактоферрин будут производить на Слуцком сыродельном комбинате-4

Марина Малиновская, и.о. начальника отдела по модернизации и развитию Слуцкого сыродельного комбината:
Производство лактоферрина также даст толчок в производстве именно Республикой Беларусь импортозамещающих продуктов, таких как крема, новые препараты, также биологически активные добавки, новые детские молочные смеси.

Защищает от язвы, анемии и инфекций. Лактоферрин будут производить на Слуцком сыродельном комбинате-7

С каждым годом ученые открывают все новые свойства лактоферрина. Считается, что он в разной степени защищает и является профилактикой анемии, язвы, инфекций дыхательных путей, помогает заживлять раны.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Предприятия Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как соблюсти интересы и Беларуси, и России в информационном пространстве? Вот что ответил Владимир Перцов
16 января 2023 19:30

Как соблюсти интересы и Беларуси, и России в информационном пространстве? Вот что ответил Владимир Перцов

Простые труженики и ветераны. Пожилые белорусы продолжают принимать гостей и поздравления
16 января 2023 19:28

Простые труженики и ветераны. Пожилые белорусы продолжают принимать гостей и поздравления

Первая партия уже отправлена! Посмотрите, с каким трепетом в теплице под Витебском выращивают огурцы
16 января 2023 19:22

Первая партия уже отправлена! Посмотрите, с каким трепетом в теплице под Витебском выращивают огурцы