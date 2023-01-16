Перцов: что телевидение, радио и газеты умирают, говорили и в 2020-м. Какая выгода от этого у западных СМИ?

Новости Беларуси. Информационная стратегия! Как бойцы медиафронта готовятся к предстоящим выборам Президента? Кто сильнее – традиционные СМИ или блогинг? Как выстроить прогрессивный имидж? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы ответить на эти вопросы. Кирилл Казаков, СТВ:

Владимир Борисович, а как у нас радио и газеты? То есть во всем мире твердят, что газета умирает, радио слушается только в автомобилях.

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:

Я помню фильм «Москва слезам не верит». Ничего не будет, будет одно телевидение. Алена Сырова, СТВ:

Даже в Латвии: нас около 400 тысяч, вы нам нужны – говорят наши зрители. Кирилл Казаков:

Мы же холдинги создаем. Это газета, радио, телевидение. Значит нам вот эти три составляющие необходимы?