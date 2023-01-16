Перцов: что телевидение, радио и газеты умирают, говорили и в 2020-м. Какая выгода от этого у западных СМИ?

Новости Беларуси. Информационная стратегия! Как бойцы медиафронта готовятся к предстоящим выборам Президента? Кто сильнее – традиционные СМИ или блогинг? Как выстроить прогрессивный имидж? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы ответить на эти вопросы.
Кирилл Казаков, СТВ:
Владимир Борисович, а как у нас радио и газеты? То есть во всем мире твердят, что газета умирает, радио слушается только в автомобилях.
Владимир Перцов, министр информации Беларуси:
Я помню фильм «Москва слезам не верит». Ничего не будет, будет одно телевидение.
Алена Сырова, СТВ:
Даже в Латвии: нас около 400 тысяч, вы нам нужны – говорят наши зрители.
Кирилл Казаков:
Мы же холдинги создаем. Это газета, радио, телевидение. Значит нам вот эти три составляющие необходимы?
Владимир Перцов:
Необходимы, конечно. Говоря о том, что умирает, так же говорили и в 2020-м. Что гостелевидение умирает, его никто не смотрит, это ящик для бабушек, газеты никто не читает, радио никто не слушает. Для чего? Чтобы уничтожить своего идеологического, информационного оппонента, противника на этом поле. Медиаландшафт состоит из совокупности этих средств массовой информации и коммуникации, чем больше ты выбьешь конкурентов, тем больше ты захватишь глаза, уши, сердца и умы людей, за которые тебе сказали бороться и за которые тебе платят иностранные правительства и спецслужбы. Так же говорят про газеты.
Холдинг – это слишком громкое слово, которое пугает тех, кто живет в регионах. И, наверное, не совсем относится к тем укрупненным редакциям, которые мы хотим создать в регионах. Вот эти укрупненные головные редакции возьмут на себя те функции и задачи, которые не могут на себя взять и эффективно освоить редакции, которые находятся в районах. Это очень хорошо у Ларисы Михайловны, вот у них холдинг работает, потому что есть интернет, социальные сети, есть дизайн, есть современная верстка. И это очень тяжело сделать в районе, хотя бы потому что туда тяжело привлечь специалиста. Это дорогие специалисты: SMM-щики, пиарщики, дизайнеры, верстальщики, художники, для этого надо эту работу отдать на аутсорс головной редакции, редакции холдинга, которая это сделает за вас. А журналистская редакция так и будет работать в районе. И лучше них никто не знает район, проблемы и те события, которые там происходят.
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