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«Даня Милохин скорее донесёт до них какую-то идеологию». А есть ли у белорусской молодёжи свои лидеры мнений?

15 марта 2022 14:46
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День Конституции Республики Беларусь. Указов, инструкций и правил, регулирующих нашу жизнь, много, но все они вытекают из одного самого главного Основного закона. О том, что ждет наше общество и государство в будущем, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Александра, указы – указами. Понятно, что законы написаны строгим, деловым, официальным языком. По вашему мнению, молодежь воспитывать – мягкая идеология как должна звучать, трансформироваться?

«Даня Милохин скорее донесёт до них какую-то идеологию». А есть ли у белорусской молодёжи свои лидеры мнений?-1

Александра Пирштук, студентка 3-го курса юридического факультета БГУ:
Мягкая идеология в воспитании?

Алена Родовская:
Конечно, да. Я понимаю, допустим, дам подсказку. Лидеры общественных мнений, коими сейчас очень многие ребята являются – то есть это патриоты.

Александра Пирштук:
Да, во многом это патриоты, которые следуют традициям и ценностям, которые сложились в нашем государстве испокон веков. Что касается мягкой идеологии, мы должны понимать, что мы живем в современном обществе.

Алена Родовская:
Правильно. Где есть один человек, например, Даня Милохин, у которого миллион подписчиков. Извините меня, он за деньги рекламирует и в эфире государственного телевидения, и в интернете. Что он делает? Он пропагандирует свои либеральные ценности, европейские. И они в корне отличаются от патриотичных.

«Даня Милохин скорее донесёт до них какую-то идеологию». А есть ли у белорусской молодёжи свои лидеры мнений?-4

Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Позвольте молодежи помочь.

Алена Родовская:
Да.

Виталий Уткин:
С исторических военных действий сегодня нужен раскол в обществе. Находят таких Даней, которые делают раскол.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Сейчас это стратегическое оружие – такие кумиры для молодежи?

Виталий Уткин:
Это стратегическое оружие, которое четко прописано в доктрине Аллена Даллеса и всех остальных.

«Даня Милохин скорее донесёт до них какую-то идеологию». А есть ли у белорусской молодёжи свои лидеры мнений?-7

Марина Шкроб, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Именно поэтому у нас должны быть свои лидеры мнений, которые должны быть так же популярны. То есть над этим нужно просто работать.

Виталий Уткин:
Мы должны понимать, что раскол среди нас на этих безнравственных порой нормах, порой модных – раскол в обществе нужен.

Екатерина Забенько:
Эти люди – это алмазы. Их нужно действительно находить, выявлять и каким-то образом поддерживать. Вот есть такие лидеры общественного мнения в ваших рядах, молодежных? Есть люди, на которых вам хочется равняться, ориентироваться? Вы видите, что за ними готовы идти, им доверяют и поддерживают?

Александра Пирштук:
Конечно, безусловно. Я думаю, что мой коллега Елизар, с которым мы вместе учимся, ответит. Он является представителем БРСМ у нас на юридическом факультете.

«Даня Милохин скорее донесёт до них какую-то идеологию». А есть ли у белорусской молодёжи свои лидеры мнений?-10

Елизар Капуцкий, секретарь БРСМ юридического факультета БГУ:
Да, безусловно, есть такие ребята. Могу выделить актив БРСМ юрфака БГУ. Там есть множество парней и девушек, которые с удовольствием принимают активное участие в жизни факультета, страны. Им не все равно, как будет развиваться наша страна. Они понимают, что время, государство идет вперед. Наша страна тоже должна идти в ногу со временем.

Екатерина Забенько:
Сверстники их слышат? Они им доверят, за ними идут?

Елизар Капуцкий:
Да, доверяют.

Алена Родовская:
А где звучит ваш голос? Мне интересно понять. Они готовы выступать, они выступают?

Виталий Уткин:
Вы интересно сказали, что есть алмаз, но у каждого алмаза, чтобы его сделать бриллиантом, должен быть огранщик. Поэтому сегодня старшее поколение должно огранить этот алмаз, самородок, чтобы его не огранили западные ювелиры.

«Даня Милохин скорее донесёт до них какую-то идеологию». А есть ли у белорусской молодёжи свои лидеры мнений?-13

Марина Шкроб:
Мы с вами должны все время понимать, что молодежь слышит на определенных площадках. Понимаете, что к молодежи мы уже не достучимся теми методами, как мы с вами росли.

Александра Пирштук:
Идеологически.

Марина Шкроб:
Да, то есть совершенно другая история. Даня Милохин скорее донесет до них какую-то идеологию, чем я, сколько бы я не выступала.

Виталий Уткин:
Мы с вами так говорим, чтобы отказаться от этой борьбы против Дани Милохина. А мы должны искать обстановку, другие варианты.

Марина Шкроб:
Нет. Я хочу сказать, что мы должны найти среди нашей молодежи вот такого Даню Милохина, который будет пропагандировать наши ценности, который будет лидером.

Виталий Уткин:
Его должны огранить, сделать. Таких много.

«Даня Милохин скорее донесёт до них какую-то идеологию». А есть ли у белорусской молодёжи свои лидеры мнений?-16

Марина Шкроб:
Конечно. Я же и говорю, что мы его должны найти. Он сам, возможно, и не найдется. То есть мы должны поддерживать – это с одной стороны. А со второй стороны, я вам хочу сказать, что наше белорусское, нравственное – мы должны это видеть всегда и везде. Про что я хочу сказать? То есть мы должны идти и понимать – это наш герб, это наш флаг. Это должно быть везде в нашей жизни, понимаете? Мы должны среди этого жить. Мы можем, конечно, сказать, что в последнее время, безусловно, это все есть. Не нужно стесняться.

Екатерина Забенько:
Мерч от Президента – нужно обязательно себе обновленную какую-нибудь баечку прикупить.

Марина Шкроб:
Конечно. Вот про это идет речь. То есть мы должны играть на том поле, на котором находится наша молодежь.

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
У меня ребенок в шесть лет – мы заходили в магазин – уже знает. Там продавались флаги белорусские маленькие на кассе. Она мне показывает и говорит: «Мама, это наш флаг. Флаг Беларуси».

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