«Даня Милохин скорее донесёт до них какую-то идеологию». А есть ли у белорусской молодёжи свои лидеры мнений?
День Конституции Республики Беларусь. Указов, инструкций и правил, регулирующих нашу жизнь, много, но все они вытекают из одного самого главного Основного закона. О том, что ждет наше общество и государство в будущем, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Александра, указы – указами. Понятно, что законы написаны строгим, деловым, официальным языком. По вашему мнению, молодежь воспитывать – мягкая идеология как должна звучать, трансформироваться?
Александра Пирштук, студентка 3-го курса юридического факультета БГУ:
Мягкая идеология в воспитании?
Алена Родовская:
Конечно, да. Я понимаю, допустим, дам подсказку. Лидеры общественных мнений, коими сейчас очень многие ребята являются – то есть это патриоты.
Александра Пирштук:
Да, во многом это патриоты, которые следуют традициям и ценностям, которые сложились в нашем государстве испокон веков. Что касается мягкой идеологии, мы должны понимать, что мы живем в современном обществе.
Алена Родовская:
Правильно. Где есть один человек, например, Даня Милохин, у которого миллион подписчиков. Извините меня, он за деньги рекламирует и в эфире государственного телевидения, и в интернете. Что он делает? Он пропагандирует свои либеральные ценности, европейские. И они в корне отличаются от патриотичных.
Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Позвольте молодежи помочь.
Алена Родовская:
Да.
Виталий Уткин:
С исторических военных действий сегодня нужен раскол в обществе. Находят таких Даней, которые делают раскол.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Сейчас это стратегическое оружие – такие кумиры для молодежи?
Виталий Уткин:
Это стратегическое оружие, которое четко прописано в доктрине Аллена Даллеса и всех остальных.
Марина Шкроб, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Именно поэтому у нас должны быть свои лидеры мнений, которые должны быть так же популярны. То есть над этим нужно просто работать.
Виталий Уткин:
Мы должны понимать, что раскол среди нас на этих безнравственных порой нормах, порой модных – раскол в обществе нужен.
Екатерина Забенько:
Эти люди – это алмазы. Их нужно действительно находить, выявлять и каким-то образом поддерживать. Вот есть такие лидеры общественного мнения в ваших рядах, молодежных? Есть люди, на которых вам хочется равняться, ориентироваться? Вы видите, что за ними готовы идти, им доверяют и поддерживают?
Александра Пирштук:
Конечно, безусловно. Я думаю, что мой коллега Елизар, с которым мы вместе учимся, ответит. Он является представителем БРСМ у нас на юридическом факультете.
Елизар Капуцкий, секретарь БРСМ юридического факультета БГУ:
Да, безусловно, есть такие ребята. Могу выделить актив БРСМ юрфака БГУ. Там есть множество парней и девушек, которые с удовольствием принимают активное участие в жизни факультета, страны. Им не все равно, как будет развиваться наша страна. Они понимают, что время, государство идет вперед. Наша страна тоже должна идти в ногу со временем.
Екатерина Забенько:
Сверстники их слышат? Они им доверят, за ними идут?
Елизар Капуцкий:
Да, доверяют.
Алена Родовская:
А где звучит ваш голос? Мне интересно понять. Они готовы выступать, они выступают?
Виталий Уткин:
Вы интересно сказали, что есть алмаз, но у каждого алмаза, чтобы его сделать бриллиантом, должен быть огранщик. Поэтому сегодня старшее поколение должно огранить этот алмаз, самородок, чтобы его не огранили западные ювелиры.
Марина Шкроб:
Мы с вами должны все время понимать, что молодежь слышит на определенных площадках. Понимаете, что к молодежи мы уже не достучимся теми методами, как мы с вами росли.
Александра Пирштук:
Идеологически.
Марина Шкроб:
Да, то есть совершенно другая история. Даня Милохин скорее донесет до них какую-то идеологию, чем я, сколько бы я не выступала.
Виталий Уткин:
Мы с вами так говорим, чтобы отказаться от этой борьбы против Дани Милохина. А мы должны искать обстановку, другие варианты.
Марина Шкроб:
Нет. Я хочу сказать, что мы должны найти среди нашей молодежи вот такого Даню Милохина, который будет пропагандировать наши ценности, который будет лидером.
Виталий Уткин:
Его должны огранить, сделать. Таких много.
Марина Шкроб:
Конечно. Я же и говорю, что мы его должны найти. Он сам, возможно, и не найдется. То есть мы должны поддерживать – это с одной стороны. А со второй стороны, я вам хочу сказать, что наше белорусское, нравственное – мы должны это видеть всегда и везде. Про что я хочу сказать? То есть мы должны идти и понимать – это наш герб, это наш флаг. Это должно быть везде в нашей жизни, понимаете? Мы должны среди этого жить. Мы можем, конечно, сказать, что в последнее время, безусловно, это все есть. Не нужно стесняться.
Екатерина Забенько:
Мерч от Президента – нужно обязательно себе обновленную какую-нибудь баечку прикупить.
Марина Шкроб:
Конечно. Вот про это идет речь. То есть мы должны играть на том поле, на котором находится наша молодежь.
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
У меня ребенок в шесть лет – мы заходили в магазин – уже знает. Там продавались флаги белорусские маленькие на кассе. Она мне показывает и говорит: «Мама, это наш флаг. Флаг Беларуси».
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