«Даня Милохин скорее донесёт до них какую-то идеологию». А есть ли у белорусской молодёжи свои лидеры мнений?

День Конституции Республики Беларусь. Указов, инструкций и правил, регулирующих нашу жизнь, много, но все они вытекают из одного самого главного Основного закона. О том, что ждет наше общество и государство в будущем, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Александра, указы – указами. Понятно, что законы написаны строгим, деловым, официальным языком. По вашему мнению, молодежь воспитывать – мягкая идеология как должна звучать, трансформироваться?

Александра Пирштук, студентка 3-го курса юридического факультета БГУ:

Мягкая идеология в воспитании? Алена Родовская:

Конечно, да. Я понимаю, допустим, дам подсказку. Лидеры общественных мнений, коими сейчас очень многие ребята являются – то есть это патриоты. Александра Пирштук:

Да, во многом это патриоты, которые следуют традициям и ценностям, которые сложились в нашем государстве испокон веков. Что касается мягкой идеологии, мы должны понимать, что мы живем в современном обществе. Алена Родовская:

Правильно. Где есть один человек, например, Даня Милохин, у которого миллион подписчиков. Извините меня, он за деньги рекламирует и в эфире государственного телевидения, и в интернете. Что он делает? Он пропагандирует свои либеральные ценности, европейские. И они в корне отличаются от патриотичных.

Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Позвольте молодежи помочь. Алена Родовская:

Да. Виталий Уткин:

С исторических военных действий сегодня нужен раскол в обществе. Находят таких Даней, которые делают раскол. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Сейчас это стратегическое оружие – такие кумиры для молодежи? Виталий Уткин:

Это стратегическое оружие, которое четко прописано в доктрине Аллена Даллеса и всех остальных.

Марина Шкроб, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Именно поэтому у нас должны быть свои лидеры мнений, которые должны быть так же популярны. То есть над этим нужно просто работать. Виталий Уткин:

Мы должны понимать, что раскол среди нас на этих безнравственных порой нормах, порой модных – раскол в обществе нужен. Екатерина Забенько:

Эти люди – это алмазы. Их нужно действительно находить, выявлять и каким-то образом поддерживать. Вот есть такие лидеры общественного мнения в ваших рядах, молодежных? Есть люди, на которых вам хочется равняться, ориентироваться? Вы видите, что за ними готовы идти, им доверяют и поддерживают? Александра Пирштук:

Конечно, безусловно. Я думаю, что мой коллега Елизар, с которым мы вместе учимся, ответит. Он является представителем БРСМ у нас на юридическом факультете.

Елизар Капуцкий, секретарь БРСМ юридического факультета БГУ:

Да, безусловно, есть такие ребята. Могу выделить актив БРСМ юрфака БГУ. Там есть множество парней и девушек, которые с удовольствием принимают активное участие в жизни факультета, страны. Им не все равно, как будет развиваться наша страна. Они понимают, что время, государство идет вперед. Наша страна тоже должна идти в ногу со временем. Екатерина Забенько:

Сверстники их слышат? Они им доверят, за ними идут? Елизар Капуцкий:

Да, доверяют. Алена Родовская:

А где звучит ваш голос? Мне интересно понять. Они готовы выступать, они выступают? Виталий Уткин:

Вы интересно сказали, что есть алмаз, но у каждого алмаза, чтобы его сделать бриллиантом, должен быть огранщик. Поэтому сегодня старшее поколение должно огранить этот алмаз, самородок, чтобы его не огранили западные ювелиры.

Марина Шкроб:

Мы с вами должны все время понимать, что молодежь слышит на определенных площадках. Понимаете, что к молодежи мы уже не достучимся теми методами, как мы с вами росли. Александра Пирштук:

Идеологически. Марина Шкроб:

Да, то есть совершенно другая история. Даня Милохин скорее донесет до них какую-то идеологию, чем я, сколько бы я не выступала. Виталий Уткин:

Мы с вами так говорим, чтобы отказаться от этой борьбы против Дани Милохина. А мы должны искать обстановку, другие варианты. Марина Шкроб:

Нет. Я хочу сказать, что мы должны найти среди нашей молодежи вот такого Даню Милохина, который будет пропагандировать наши ценности, который будет лидером. Виталий Уткин:

Его должны огранить, сделать. Таких много.