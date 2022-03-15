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В центре Минска заработал самый большой в Беларуси круглогодичный открытый каток

15 марта 2022 14:34
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Новости Беларуси. Возле стадиона «Динамо» открылся самый большой в стране каток под открытым небом. Его площадь – 600 квадратных метров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В центре Минска заработал самый большой в Беларуси круглогодичный открытый каток-1

Поверхность для катания сделана из синтетического льда. И собрана из панелей полимерного материала. Он практически полностью имитирует настоящий лед. Каток сможет работать как в мороз, так и в жару (от -50 °C до +50 °C). Планируется, что площадка будет открыта весь год, в том числе летом. В будни здесь будут тренироваться ребята со спортивных секций. Также организуют мероприятия для детей.

В центре Минска заработал самый большой в Беларуси круглогодичный открытый каток-4

Александр Бут-Гусаим, генеральный директор Национального олимпийского стадиона «Динамо»:
Мы будем делать такой социальный час катания, будем приглашать деток из детдомов, каких-то других учреждений. Чтобы те дети, которые до этого не имели возможности покататься в целом на льду, имели такую возможность на «Динамо». В ближайшее время – подстраиваться под какие-то праздники и делать тематические катания.

Рядом есть пункт проката с фигурными и хоккейными коньками. Ячейки для хранения вещей. Работает кафе.

# Катки Минска # общество # Александр Бут-Гусаим # Фотофакт

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