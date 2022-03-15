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Лёд на реках и озёрах начал таять. Сотрудник ОСВОД о том, что делать, если человек провалился в полынью

15 марта 2022 14:29
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Новости Беларуси. ОСВОД предупреждает об опасности выхода на водоемы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Из-за оттепели лед на реках и озерах начинает таять и разрушаться, заметно теряя свою прочность. На водоемах Мядельского района сотрудники ОСВОД дежурят круглосуточно.  

Лёд на реках и озёрах начал таять. Сотрудник ОСВОД о том, что делать, если человек провалился в полынью-1

Выполняют рейды и напоминают рыбакам о правилах безопасности. Беседуют со школьниками и родителями. Предупреждают о том, что во время половодья выходить на лед строго запрещено. Опасно находиться и у береговой линии. Если провалился под лед, главное не поддаваться панике и действовать решительно.  

Лёд на реках и озёрах начал таять. Сотрудник ОСВОД о том, что делать, если человек провалился в полынью-4

Андрей Купревич, председатель Мядельской районной организации ОСВОД:  
Когда человек провалился под лед, ни в коем случае не нужно паниковать. Собравшись, восстановить дыхание и постараться в ближайшие 10-15 секунд выбраться, навалившись грудью на переднюю часть кромки льда. Или опрокинуть ногу одну, потом другую и откатиться от полыньи, постараться выбраться в безопасное место.  

Лёд на реках и озёрах начал таять. Сотрудник ОСВОД о том, что делать, если человек провалился в полынью-7

Только с начала 2022 года на водоемах Минской области уже утонуло два человека. Поэтому рейды спасателей будут продолжены.  

# Правила безопасности # общество # Андрей Купревич # Фотофакт

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