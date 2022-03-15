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Ставят извещатели и проверяют печки. МЧС проводит рейды по домам с печным отоплением

15 марта 2022 14:24
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Новости Беларуси. В Минской области с начала 2022 года произошло 277 пожаров, 44 человека погибли, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

С наступлением весны зарегистрировано свыше 160 возгораний сухой травы. Чтобы предотвратить происшествия, работники МЧС проводят рейды и напоминают местным жителям о правилах безопасности.  

Материал Ангелины Валькович.  

Ставят извещатели и проверяют печки. МЧС проводит рейды по домам с печным отоплением-1

Здравствуйте, проводим смотр противопожарного состояния домовладений.  

Ставят извещатели и проверяют печки. МЧС проводит рейды по домам с печным отоплением-4

Александр Михайлович Усович – староста агрогородка Занарочь. Поэтому все и про всех знает. Следит за порядком. И безопасностью. Участвует в регулярных рейдах МЧС.  

Ставят извещатели и проверяют печки. МЧС проводит рейды по домам с печным отоплением-7

Александр Усович, староста агрогородка Занарочь:  
Такие рейды обязательно надо проводить, участвуя активно в таких мероприятиях, которые проводит МЧС. У нас в Доме культуры. И часто они проводят, и с детками проводили в прошлом году. Я всегда участвую. Ставили извещатели даже в таких домах, которые в неблагоприятных семьях.  

Подробности смотрите в видеоматериале.  

# Правила безопасности # общество # Ангелина Валькович # Фотофакт

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