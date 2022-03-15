Ставят извещатели и проверяют печки. МЧС проводит рейды по домам с печным отоплением

Новости Беларуси. В Минской области с начала 2022 года произошло 277 пожаров, 44 человека погибли, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

С наступлением весны зарегистрировано свыше 160 возгораний сухой травы. Чтобы предотвратить происшествия, работники МЧС проводят рейды и напоминают местным жителям о правилах безопасности.