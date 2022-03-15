«Талоны, очереди – мы всё это прекрасно помним». Как создавалась Конституция 1996 года?

День Конституции Республики Беларусь. Указов, инструкций и правил, регулирующих нашу жизнь, много, но все они вытекают из одного самого главного Основного закона. О том, что ждет наше общество и государство в будущем, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Давайте, наверное, вспомним те лихие 90-е. 1996 год, когда страна находилась в глубочайшем кризисе и надо было брать на себя очень большую ответственность. Наверное, Виталий, вы помните те времена. Тогда Конституция 1996 года, как потом любили поговаривать оппозиционеры, была написана исключительно под Президента. А ведь он действительно тогда взял на себя всю ответственность.
Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Мы не будем разделять цели главы государства от народа. Это была единая народная идея, народная мысль. Народ прострадал определенные правовые аспекты, юридические моменты, которые легли на жизнь того периода времени. Это народ вытолкнул, а глава государства взял на себя эту обязанность и нелегкую ношу – это и борьба с преступностью, и экономические вопросы, и международные отношения. Это было народное отчаяние и народная просьба. Если сегодня увидеть с экранов те лица людей, то, что было на полках магазинов, то, что говорили в трудовых коллективах…
Алена Родовская:
Талоны, очереди – мы все это прекрасно помним.
Виталий Уткин:
Поэтому глас народа был услышан Президентом. Уже был такой юридический документ с определенными нормами правовыми – это эпоха того времени.
«Приступим к нашему законотворческому проекту». А как быстро начнёт работать обновлённая Конституция – подробнее здесь.