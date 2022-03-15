«Талоны, очереди – мы всё это прекрасно помним». Как создавалась Конституция 1996 года?

День Конституции Республики Беларусь. Указов, инструкций и правил, регулирующих нашу жизнь, много, но все они вытекают из одного самого главного Основного закона. О том, что ждет наше общество и государство в будущем, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Давайте, наверное, вспомним те лихие 90-е. 1996 год, когда страна находилась в глубочайшем кризисе и надо было брать на себя очень большую ответственность. Наверное, Виталий, вы помните те времена. Тогда Конституция 1996 года, как потом любили поговаривать оппозиционеры, была написана исключительно под Президента. А ведь он действительно тогда взял на себя всю ответственность.