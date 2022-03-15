«Наши женщины за традиционные семейные ценности». Что ещё белоруски предложили внести в Основной закон?
День Конституции Республики Беларусь. Указов, инструкций и правил, регулирующих нашу жизнь, много, но все они вытекают из одного самого главного Основного закона. О том, что ждет наше общество и государство в будущем, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
У меня вопрос с точки зрения женщин. Говорят, что женщины вне политики. У меня вопрос к Марине. На диалоговых площадках женщины активно принимали участие? И какие вопросы, предложения звучали именно с женской стороны?
Марина Шкроб, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Да, активно принимали участие. В нашей Конституции социальный блок очень яркий. Многое, что туда вошло – мы ведь к этому, очень ко многому привыкли уже давно – то есть защита многодетных семей, помощь детям-сиротам, помощь семьям, воспитывающим детей. У нас же все это есть в стране. Мы привыкли, что так, наверное, будет всегда. Но ведь этого у нас не было в Конституции. И только сейчас туда это внесено. Поэтому это приходилось разъяснять. Очень много дискуссий. Безусловно, зачинщиками были женщины. Брак – это мужчина и женщина. Вы же знаете, что были предложения, что по рождению, не по рождению. То есть наши женщины за традиционные семейные ценности.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
А кому хочется потом, извините, в графе пол ставить «х» в нашей стране? Вот я, допустим, тоже была бы категорически против. А к этому бы пришли. Поймите, пока бы мы не защитили, это не прописали в Конституции, через лет 10 мы бы хапнули по полной программе.
Марина Шкроб:
Безусловно, это даже не вызывает сомнений. Понимаете, что мы с вами – люди достаточно взрослые, и для нас это кажется очевидным. Ведь мы это делаем не столько для себя, сколько мы делаем для нашей, даже в том числе школьной молодежи. Знаете, говорят? «Это из старого», – они говорят.
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