Дамы предпочитают появляться в шуршащих, пышных платьях. Какой дресс-код действует на Большом новогоднем балу?

Новости Беларуси. Старый Новый год не только редкий исторический феномен, но и прекрасный повод еще раз собраться всем за праздничным столом. О традициях, обрядах и приметах поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Ася является координатором Большого новогоднего бала в Большом театре.

Ася Петрович, координатор Большого новогоднего бала в Национальном академическом Большом театре оперы и балета Республики Беларусь:

Да. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Когда можно оставить заявку, чтобы попасть на ваш праздник? Ася Петрович:

Чтобы попасть на наш бал, не нужно записываться, нужно приобрести билет. Приобретая билет на бал за несколько месяцев – обычно в начале сентября открывается продажа билетов – вы не будете зрителем, вы будете гостем бала, не участником. На балу есть хозяева – это работники оперного театра, артисты балета, оперы, которые вас приглашают. А все зрители становятся гостями. Другой вопрос, если вы хотите стать участником танцевальной программы, то и для этого даже хватит обычного билета. За три месяца до бала начинаются репетиции. Сначала один раз в неделю, потом два, три раза в неделю нужно приходить и дисциплинированно выполнять все, что говорит балетмейстер и его ассистенты.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Скажите, о каком количестве участников приблизительно идет речь? И все ли такие дисциплинированные, потому что не хочется на балу уже не знать, как попадать в такт? Ася Петрович:

В этом году не много, у нас всего 136 пар, которые почти прошли этот курс трех месяцев подготовки. Наталья Надольская:

272 участника. Алена Родовская:

Это не считая того, кто будет просто зрителем. Ася Петрович:

Да, но дело все в том, что та программа, которую они готовят – это только одна часть бала. Но есть еще и свободная часть бала, на которую приглашаются все, кто даже не ходил на репетиции. Поэтому потанцевать, насладиться музыкой и всякими развлечениями действительно все гости успевают, поскольку бал идет до трех часов ночи. Алена Родовская:

Ася, а с какого возраста можно стать участником? Ася Петрович:

С 16 лет. Алена Родовская:

Ася, у нас есть участница Большого бала. Алеся, сколько раз вы принимали участие?

Алеся Бортич, участница Большого новогоднего бала в Национальном академическом Большом театре оперы и балета Республики Беларусь:

Шестой год. Этот год будет шестой, но этот год будет особенный. Потому что я буду в этом году впервые зрителем. Пять лет я была участником, но в этот раз я хочу посмотреть специально на новогоднюю программу Большого театра глазами зрителя. Вы же знаете, что вальс раньше был запрещенным танцем. Женщинам было непозволительно кружиться в объятьях мужчины. Это было недопустимое что-то. А сейчас это мечта женщин XXI века. Наталья Надольская:

Вы шесть лет подряд участвуете. А что для вас уже этот бал? Это как ритуал? Алеся Бортич:

Хорошая, добрая традиция. Наверное, старый Новый год для меня ассоциируется только с Большим театром, потому что как-то особенно мы его не отмечали. Но когда сейчас говорят про старый Новый год – это неизменная дата, когда мы встречаемся все в Большом театре. Причем в таких нарядах красивых вы нигде не будете так уместно смотреться, ну только на собственной свадьбе. Сейчас нет повода менять платья, достаточно сходить на бал. Екатерина Забенько:

Ася, скажите, а есть какой-то дресс-код? Алена Родовская:

А где брать эти платья, когда вы задаете тематику? Екатерина Забенько:

Потому что, мне кажется, не все могут себе позволить такие наряды даже.