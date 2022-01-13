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Дамы предпочитают появляться в шуршащих, пышных платьях. Какой дресс-код действует на Большом новогоднем балу?

13 января 2022 18:42
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Новости Беларуси. Старый Новый год не только редкий исторический феномен, но и прекрасный повод еще раз собраться всем за праздничным столом. О традициях, обрядах и приметах поговорили в ток-шоу «Точки над i».  

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:  
Ася является координатором Большого новогоднего бала в Большом театре.  

Дамы предпочитают появляться в шуршащих, пышных платьях. Какой дресс-код действует на Большом новогоднем балу?-1

Ася Петрович, координатор Большого новогоднего бала в Национальном академическом Большом театре оперы и балета Республики Беларусь:  
Да.  

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:  
Когда можно оставить заявку, чтобы попасть на ваш праздник?  

Ася Петрович:  
Чтобы попасть на наш бал, не нужно записываться, нужно приобрести билет. Приобретая билет на бал за несколько месяцев – обычно в начале сентября открывается продажа билетов – вы не будете зрителем, вы будете гостем бала, не участником. На балу есть хозяева – это работники оперного театра, артисты балета, оперы, которые вас приглашают. А все зрители становятся гостями. Другой вопрос, если вы хотите стать участником танцевальной программы, то и для этого даже хватит обычного билета. За три месяца до бала начинаются репетиции. Сначала один раз в неделю, потом два, три раза в неделю нужно приходить и дисциплинированно выполнять все, что говорит балетмейстер и его ассистенты.  

Дамы предпочитают появляться в шуршащих, пышных платьях. Какой дресс-код действует на Большом новогоднем балу?-4

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:  
Скажите, о каком количестве участников приблизительно идет речь? И все ли такие дисциплинированные, потому что не хочется на балу уже не знать, как попадать в такт?  

Ася Петрович:  
В этом году не много, у нас всего 136 пар, которые почти прошли этот курс трех месяцев подготовки.  

Наталья Надольская:  
272 участника.  

Алена Родовская:  
Это не считая того, кто будет просто зрителем.  

Ася Петрович:  
Да, но дело все в том, что та программа, которую они готовят – это только одна часть бала. Но есть еще и свободная часть бала, на которую приглашаются все, кто даже не ходил на репетиции. Поэтому потанцевать, насладиться музыкой и всякими развлечениями действительно все гости успевают, поскольку бал идет до трех часов ночи.  

Алена Родовская:  
Ася, а с какого возраста можно стать участником?  

Ася Петрович:  
С 16 лет.  

Алена Родовская:  
Ася, у нас есть участница Большого бала. Алеся, сколько раз вы принимали участие?  

Дамы предпочитают появляться в шуршащих, пышных платьях. Какой дресс-код действует на Большом новогоднем балу?-7

Алеся Бортич, участница Большого новогоднего бала в Национальном академическом Большом театре оперы и балета Республики Беларусь:  
Шестой год. Этот год будет шестой, но этот год будет особенный. Потому что я буду в этом году впервые зрителем. Пять лет я была участником, но в этот раз я хочу посмотреть специально на новогоднюю программу Большого театра глазами зрителя. Вы же знаете, что вальс раньше был запрещенным танцем. Женщинам было непозволительно кружиться в объятьях мужчины. Это было недопустимое что-то. А сейчас это мечта женщин XXI века.  

Наталья Надольская:  
Вы шесть лет подряд участвуете. А что для вас уже этот бал? Это как ритуал?  

Алеся Бортич:  
Хорошая, добрая традиция. Наверное, старый Новый год для меня ассоциируется только с Большим театром, потому что как-то особенно мы его не отмечали. Но когда сейчас говорят про старый Новый год – это неизменная дата, когда мы встречаемся все в Большом театре. Причем в таких нарядах красивых вы нигде не будете так уместно смотреться, ну только на собственной свадьбе. Сейчас нет повода менять платья, достаточно сходить на бал.  

Екатерина Забенько:  
Ася, скажите, а есть какой-то дресс-код?  

Алена Родовская:  
А где брать эти платья, когда вы задаете тематику?  

Екатерина Забенько:  
Потому что, мне кажется, не все могут себе позволить такие наряды даже.  

Дамы предпочитают появляться в шуршащих, пышных платьях. Какой дресс-код действует на Большом новогоднем балу?-10

Ася Петрович:  
Я хочу сказать вот что: тематика бала – это скорее относится к оформлению залов, развлечениям, тем артистам, которые будут представлены. А вот дресс-код у нас неизменен. У дамы – платье в пол, можно с кринолином – то есть это пышные юбки – можно без кринолина. Но дамы, как правило, предпочитают появляться в шуршащих, пышных платьях. Для мужчин у нас более свободный дресс-код. Если, например, на балу в Вене – только фрак и только белая бабочка, то у нас допускается и фрак с белой бабочкой, и смокинг с черной бабочкой. А также парадная военная форма, если человек имеет право ее носить.  

То есть у нас не исторический бал. Есть балы реконструкторов, исторические, которые посещены определенной эпохе. Например, 1812 год, плюс-минус пару лет или 1860-е годы. И тогда все гости должны одеваться сообразно тому времени. У нас этого нет. Балы не только в Беларуси, и европейские театры оперы и балета проводят аналогичные балы. Только не на старый Новый год – это уже наша традиция, нашего театра. Они действительно с вот таким дресс-кодом, иногда даже более жестким.  

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# Большой театр оперы и балета в Минске # общество # Наталья Надольская # Ася Петрович # Алена Родовская # Екатерина Забенько # Алеся Бортич # Фотофакт

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