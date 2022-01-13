Дамы предпочитают появляться в шуршащих, пышных платьях. Какой дресс-код действует на Большом новогоднем балу?
Новости Беларуси. Старый Новый год не только редкий исторический феномен, но и прекрасный повод еще раз собраться всем за праздничным столом. О традициях, обрядах и приметах поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Ася является координатором Большого новогоднего бала в Большом театре.
Ася Петрович, координатор Большого новогоднего бала в Национальном академическом Большом театре оперы и балета Республики Беларусь:
Да.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Когда можно оставить заявку, чтобы попасть на ваш праздник?
Ася Петрович:
Чтобы попасть на наш бал, не нужно записываться, нужно приобрести билет. Приобретая билет на бал за несколько месяцев – обычно в начале сентября открывается продажа билетов – вы не будете зрителем, вы будете гостем бала, не участником. На балу есть хозяева – это работники оперного театра, артисты балета, оперы, которые вас приглашают. А все зрители становятся гостями. Другой вопрос, если вы хотите стать участником танцевальной программы, то и для этого даже хватит обычного билета. За три месяца до бала начинаются репетиции. Сначала один раз в неделю, потом два, три раза в неделю нужно приходить и дисциплинированно выполнять все, что говорит балетмейстер и его ассистенты.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Скажите, о каком количестве участников приблизительно идет речь? И все ли такие дисциплинированные, потому что не хочется на балу уже не знать, как попадать в такт?
Ася Петрович:
В этом году не много, у нас всего 136 пар, которые почти прошли этот курс трех месяцев подготовки.
Наталья Надольская:
272 участника.
Алена Родовская:
Это не считая того, кто будет просто зрителем.
Ася Петрович:
Да, но дело все в том, что та программа, которую они готовят – это только одна часть бала. Но есть еще и свободная часть бала, на которую приглашаются все, кто даже не ходил на репетиции. Поэтому потанцевать, насладиться музыкой и всякими развлечениями действительно все гости успевают, поскольку бал идет до трех часов ночи.
Алена Родовская:
Ася, а с какого возраста можно стать участником?
Ася Петрович:
С 16 лет.
Алена Родовская:
Ася, у нас есть участница Большого бала. Алеся, сколько раз вы принимали участие?
Алеся Бортич, участница Большого новогоднего бала в Национальном академическом Большом театре оперы и балета Республики Беларусь:
Шестой год. Этот год будет шестой, но этот год будет особенный. Потому что я буду в этом году впервые зрителем. Пять лет я была участником, но в этот раз я хочу посмотреть специально на новогоднюю программу Большого театра глазами зрителя. Вы же знаете, что вальс раньше был запрещенным танцем. Женщинам было непозволительно кружиться в объятьях мужчины. Это было недопустимое что-то. А сейчас это мечта женщин XXI века.
Наталья Надольская:
Вы шесть лет подряд участвуете. А что для вас уже этот бал? Это как ритуал?
Алеся Бортич:
Хорошая, добрая традиция. Наверное, старый Новый год для меня ассоциируется только с Большим театром, потому что как-то особенно мы его не отмечали. Но когда сейчас говорят про старый Новый год – это неизменная дата, когда мы встречаемся все в Большом театре. Причем в таких нарядах красивых вы нигде не будете так уместно смотреться, ну только на собственной свадьбе. Сейчас нет повода менять платья, достаточно сходить на бал.
Екатерина Забенько:
Ася, скажите, а есть какой-то дресс-код?
Алена Родовская:
А где брать эти платья, когда вы задаете тематику?
Екатерина Забенько:
Потому что, мне кажется, не все могут себе позволить такие наряды даже.
Ася Петрович:
Я хочу сказать вот что: тематика бала – это скорее относится к оформлению залов, развлечениям, тем артистам, которые будут представлены. А вот дресс-код у нас неизменен. У дамы – платье в пол, можно с кринолином – то есть это пышные юбки – можно без кринолина. Но дамы, как правило, предпочитают появляться в шуршащих, пышных платьях. Для мужчин у нас более свободный дресс-код. Если, например, на балу в Вене – только фрак и только белая бабочка, то у нас допускается и фрак с белой бабочкой, и смокинг с черной бабочкой. А также парадная военная форма, если человек имеет право ее носить.
То есть у нас не исторический бал. Есть балы реконструкторов, исторические, которые посещены определенной эпохе. Например, 1812 год, плюс-минус пару лет или 1860-е годы. И тогда все гости должны одеваться сообразно тому времени. У нас этого нет. Балы не только в Беларуси, и европейские театры оперы и балета проводят аналогичные балы. Только не на старый Новый год – это уже наша традиция, нашего театра. Они действительно с вот таким дресс-кодом, иногда даже более жестким.
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