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Стол должен быть очень богатым. Что такое Щёдрый вечер и как его праздновать?

13 января 2022 13:21
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Новости Беларуси. Старый Новый год не только редкий исторический феномен, но и прекрасный повод еще раз собраться всем за праздничным столом. О традициях, обрядах и приметах поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Наверняка очень много традиций, связанных со старым Новым годом. Наверное, одна из самых главных – это Щедрый вечер. Поподробнее расскажите о ней.

Стол должен быть очень богатым. Что такое Щёдрый вечер и как его праздновать?-1

Алена Павлова, научный сотрудник отдела фольклористики и культуры славянских народов НАН Беларуси:
Вообще, в народном календаре принято считать, что в канун старого Нового года отмечают Щедрый вечер так называемый. Почему он так называется? Потому что обычно собиралась вся семья в доме, накрывали стол. Было вообще три кутьи у нас – это постная, щедрая и богатая. И вот в Щедрый вечер у нас готовилась обязательно щедрая кутья. Стол должен был быть очень насыщенным, разнообразным.

Конечно же, так как это уже период Коляд – колядование начиналось, люди наряжались в ряженых, ходили. Но чем отличались щедрики от колядовщиков – тем, что они ходили по домам, пели специальные песни, благословляли тех, кто живет в этом доме, и желали доброго урожая на будущий год.

«По 30 домов обходят». Где в Беларуси сохранилась традиция колядовать на старый Новый год – подробнее здесь.

# Традиции Беларуси # общество # Екатерина Забенько # Алена Павлова # Фотофакт

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