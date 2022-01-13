Стол должен быть очень богатым. Что такое Щёдрый вечер и как его праздновать?

Екатерина Забенько , ведущая ток-шоу: Наверняка очень много традиций, связанных со старым Новым годом. Наверное, одна из самых главных – это Щедрый вечер. Поподробнее расскажите о ней.

Новости Беларуси. Старый Новый год не только редкий исторический феномен, но и прекрасный повод еще раз собраться всем за праздничным столом. О традициях, обрядах и приметах поговорили в ток-шоу « Т очки над i ».

Алена Павлова, научный сотрудник отдела фольклористики и культуры славянских народов НАН Беларуси:

Вообще, в народном календаре принято считать, что в канун старого Нового года отмечают Щедрый вечер так называемый. Почему он так называется? Потому что обычно собиралась вся семья в доме, накрывали стол. Было вообще три кутьи у нас – это постная, щедрая и богатая. И вот в Щедрый вечер у нас готовилась обязательно щедрая кутья. Стол должен был быть очень насыщенным, разнообразным.

Конечно же, так как это уже период Коляд – колядование начиналось, люди наряжались в ряженых, ходили. Но чем отличались щедрики от колядовщиков – тем, что они ходили по домам, пели специальные песни, благословляли тех, кто живет в этом доме, и желали доброго урожая на будущий год.