«По 30 домов обходят». Где в Беларуси сохранилась традиция колядовать на старый Новый год?

Новости Беларуси. Старый Новый год не только редкий исторический феномен, но и прекрасный повод еще раз собраться всем за праздничным столом. О традициях, обрядах и приметах поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Как развлекались в старый Новый год? Какие были традиции, гулянья?

Алена Павлова, научный сотрудник отдела фольклористики и культуры славянских народов НАН Беларуси:

В основном ходили щедрики, пели песни. Они наряжались, их угощали. Обязательно нужно было открыть им дверь. То же самое, как старый Новый год сейчас, современный, когда приходят колядовщики, поют. Считалось плохой приметой не открыть им дверь. Также была такая традиция, как посев – заходили молодые в основном парни в дом, рассыпали зерно. Это также считалось такой традицией благодатного урожая на будущий год в этой семье. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Отличается колядование в Рождество и колядование на Щедрый вечер? Вплоть до того, что «возьмем скотину за рога», там было? «Не дадите пирога, сведем корову за рога». Это тем, кому откажут, наверное, в Рождество? Все-таки есть какое-то небольшое отличие этнографическое? В чем разница основная между Рождеством – Колядами и Щедрым вечером? Алена Павлова:

Например, на Коляды больше водили козу, наряжались в таких персонажей. Это было более весело. Например, на Щедрый вечер это было более торжественно, духовно, скажем так. Наверное, вот в этом основное отличие этих праздников. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

А вы всем открываете детям двери, когда колядовать приходят? Всегда ли сейчас современные наши жители столицы дарят конфетки малышам, которые бегают по подъезду?

Алеся Бортич, участница Большого новогоднего бала в Национальном академическом Большом театре оперы и балета Республики Беларусь:

Для меня утраченная традиция. Я слушаю, понимаю, что уже этого нет сейчас у современных жителей. Алена Павлова:

Вы не открываете или не ходят? Алеся Бортич:

У нас не ходят. Екатерина Забенько:

Просто не были по-настоящему голодны, так бы точно пошли поколядовали. Я думаю, что современные люди не менее отзывчивы.