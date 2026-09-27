Новости по тегу #Большой театр оперы и балета в Минске

По этому поводу в Большом театре Беларуси прошла творческая встреча. Поклонники смогли пообщаться с легендарным хормейстером.
Ценители танца погрузились в культовые психологические постановки известного хореографа. Были показаны избранные фрагменты спектаклей: «Анна Каренина», «Русский Гамлет», «Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана».
А 11 сентября Большой театр приоткроет завесу тайны. У посетителей будет возможность совершить увлекательную экскурсию: посетить мастерские, где создаются декорации и костюмы, а также увидеть скрытые механизмы сцены.
6 сентября Большой театр Беларуси открывает 94 сезон гала-концертом «Триумф оперы».
Гости смогли рассмотреть каждую деталь на расстоянии вытянутой руки и сделать памятные кадры.
Шедевр мировой классики – балет «Жизель». На сцене Российского академического молодежного театра артисты Большого блистали впервые, но смогли удивить требовательную московскую публику.
8-9 июля зрители увидят балет «Раймонда». 10-11 июля зрители увидят балет «Мата Хари».
«Это большая честь, большая ответственность, потому что у нас фантастическая публика, которая действительно разбирается в искусстве».
В Большом театре Беларуси открывается XII фестиваль «Балетное лето»
Открытием станет премьера балет «Баядерка» Людвига Минкуса в совершенно новом прочтении главного балетмейстера театра Игоря Колба.
Маленькие гости смогли примерить роль дирижеров, детально изучить музыкальные инструменты, понаблюдать за работой сценографа и даже создать собственные эскизы.
«Бульба», «Метелица», «Вязанка», «Толкачики». Исконно белорусские народные танцы, которые веками звучали в перерывах во время трудового дня в поле и после – на шумных деревенских вечорках. Это неотъемлемая часть культуры и быта нашего народа.
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