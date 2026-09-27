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Новости по тегу #Большой театр оперы и балета в Минске

50 лет на сцене! В Большом театре Беларуси отметили юбилей хормейстера Нины Ломанович
27 сентября 2026 10:47

50 лет на сцене! В Большом театре Беларуси отметили юбилей хормейстера Нины Ломанович

Театр Бориса Эйфмана представил программу с избранными фрагментами известных спектаклей в Минске
09 сентября 2026 08:30

Театр Бориса Эйфмана представил программу с избранными фрагментами известных спектаклей в Минске

Большой театр Беларуси открывает новый сезон 6 сентября
03 сентября 2026 17:47

Большой театр Беларуси открывает новый сезон 6 сентября

Гала-концерт «Триумф оперы». Екатерина Дулова рассказала, чем еще удивит Большой театр в новом сезоне
31 августа 2026 07:48

Гала-концерт «Триумф оперы». Екатерина Дулова рассказала, чем еще удивит Большой театр в новом сезоне

Сердце Большого театра Беларуси: гостям впервые показали уникальную люстру вблизи
27 августа 2026 07:23

Сердце Большого театра Беларуси: гостям впервые показали уникальную люстру вблизи

Гастроли Большого театра Беларуси – артисты выступили на Летних Балетных Сезонах в Москве
11 июля 2026 17:20

Гастроли Большого театра Беларуси – артисты выступили на Летних Балетных Сезонах в Москве

«Гастрольное лето» на сцене Большого – узнали, какую программу привезли артисты из Челябинска
08 июля 2026 07:18

«Гастрольное лето» на сцене Большого – узнали, какую программу привезли артисты из Челябинска

«Это огромная ответственность». Солист оперы рассказал о масштабе белорусской сцены
03 июля 2026 08:51

«Это огромная ответственность». Солист оперы рассказал о масштабе белорусской сцены

Звезды хореографии из Санкт-Петербурга и Москвы выступят в Большом театре Беларуси
06 июня 2026 17:39

Звезды хореографии из Санкт-Петербурга и Москвы выступят в Большом театре Беларуси

В Большом театре Беларуси открывается XII фестиваль «Балетное лето»
06 июня 2026 11:10

В Большом театре Беларуси открывается XII фестиваль «Балетное лето»

Большой театр Беларуси провел акцию «Волшебный мир театра для детей и про детей»
01 июня 2026 07:39

Большой театр Беларуси провел акцию «Волшебный мир театра для детей и про детей»

Международный день танца. Почему белорусскому балету едут учиться со всего мира?
29 апреля 2026 18:10

Международный день танца. Почему белорусскому балету едут учиться со всего мира?