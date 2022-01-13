Значит судьба выйти замуж. Как гадать в канун старого Нового года?

Новости Беларуси. Старый Новый год не только редкий исторический феномен, но и прекрасный повод еще раз собраться всем за праздничным столом. О традициях, обрядах и приметах поговорили в ток-шоу «Точки над i». Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

На Щедрый вечер тоже любят погадать и узнать о том, что предстоит. Алена, какие есть гадания, которые характерны конкретно для этого праздника?

Алена Павлова, научный сотрудник отдела фольклористики и культуры славянских народов НАН Беларуси:

Есть старинные гадания, есть более современные. К старинным относится, например: девочки пекли блины, потом выходили на двор, кидали их собаке, к какому блину первому подбежит собака, съест – та первая выйдет замуж. Либо из популярных самых старинных гаданий: когда девушка подходила к забору, обнимала его, и потом считали сколько колышков она обняла. Если четное количество – значит в этом году ей судьба замуж выйти, если нечетное – значит нет. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

А что делать современным девушкам? Как гадать нынче? Алена Павлова:

Более современные гадания. Например, из таких тоже популярных: берут три стакана воды, в один наливается просто вода, во второй – сладенькая, например с сахаром, а в третий – с солью. Меняют местами эти стаканчики. Потом девушка должна зайти в комнату, выпить первый попавшийся стакан. Зависит от того, с чем она его выпила. Если с пресной водой – значит год будет ровный. Если со сладкой – значит год будет счастливым, удачным, благополучным. А с соленой – значит, наоборот.

Светлана Агарвал, певица:

А гадают вообще только незамужние? Алена Павлова:

Желательно незамужним. Алена Родовская:

В старину гадали только незамужние. Светлана Агарвал:

А что же нам делать тогда? Алена, подскажите нам тоже, мы же не можем скучать. Алена Родовская:

А зачем вам еще один муж? Светлана Агарвал:

Почему обязательно на мужа гадать? Гадать на что-нибудь другое, например.

Екатерина Забенько:

Рассказываю несколько очень классных, дельных советов, как можно погадать и что нужно сделать для того, чтобы был счастливый год. Их несколько, они очень простые, и, на самом деле, может запомнить абсолютно каждый и применить у себя дома. Купить новый веник. Уже забыли что такое веник со своими пылесосами? Выбросить старую посуду. Кто готов? Я думаю, что сегодня это вполне себе очень даже доступно. Светлана Агарвал:

Я готова. Я очень люблю чистить квартиру, убирать. Екатерина Забенько:

Внимание, надеть случайно одежду на изнанку. Попробовать можно случайно надеть наизнанку. Помыться холодной водой из тазика, где лежит монетка. Это, наверное, к деньгам. Ну и в полночь стряхнуть снег с деревьев для урожая. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Я думаю, что относится больше даже к ритуалам. Алена Родовская:

А кто как вообще гадает, расскажите?

Элен, певица:

Я помню, в моей, наверное, юности мы тоже гадали. Мы писали имена своих знакомых парней, клали под подушку. Утром – когда просыпаешься – достаешь, смотришь. Екатерина Забенько:

Совпадало? Элен:

Нет.