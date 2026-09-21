Новости по тегу #Выборы в России

По данным Центральной избирательной комиссии, после обработки более 95 % бюллетеней побеждает «Единая Россия».
Мониторинг вели члены Совета Республики, депутаты Палаты представителей, дипломаты и представители ЦИК Беларуси в составе миссий СНГ, ШОС и ОДКБ.
В Беларуси открыты семь пунктов для голосования.
Нужен только российский паспорт.
В состав миссии от Межпарламентской ассамблеи СНГ вошли представители ЦИК Беларуси, парламентарии и эксперты.
Документ предусматривает, что граждане нашей страны, которые постоянно проживают в России, будут иметь право избирать и быть избранными в российские органы местного самоуправления.
Соответствующий законопроект ратифицировал Совет Федерации.
Во Дворце Республики разместились передвижные выездные студии национальных телеканалов, в том числе и нашего, отсюда будут выходить прямые эфиры.
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