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Новости по тегу #Выборы в России

В России озвучили предварительные итоги выборов в Государственную думу
21 сентября 2026 10:55

В России озвучили предварительные итоги выборов в Государственную думу

Белорусские парламентарии осуществили мониторинг парламентских выборов в России
21 сентября 2026 06:13

Белорусские парламентарии осуществили мониторинг парламентских выборов в России

Выборы в Госдуму: голосование в Беларуси проходит штатно – Грызлов
20 сентября 2026 11:11

Выборы в Госдуму: голосование в Беларуси проходит штатно – Грызлов

В Беларуси на выборах в Госдуму россияне могут проголосовать в 7 городах
20 сентября 2026 08:35

В Беларуси на выборах в Госдуму россияне могут проголосовать в 7 городах

Белорусские парламентарии приступили к мониторингу выборов в Госдуму России
18 сентября 2026 11:35

Белорусские парламентарии приступили к мониторингу выборов в Госдуму России

Путин подписал закон о праве белорусов участвовать на местных выборах в России
23 июля 2025 16:51

Путин подписал закон о праве белорусов участвовать на местных выборах в России

Кандидаты из Беларуси смогут избираться на местных выборах в России
16 июля 2025 10:37

Кандидаты из Беларуси смогут избираться на местных выборах в России

26 января Информационный центр ЦИК Беларуси будет работать круглосуточно
24 января 2025 19:23

26 января Информационный центр ЦИК Беларуси будет работать круглосуточно

Владимир Путин вступил в должность президента России
07 мая 2024 10:35

Владимир Путин вступил в должность президента России

ЦИК России официально объявил итоги выборов Президента
21 марта 2024 10:51

ЦИК России официально объявил итоги выборов Президента

В России завершились президентские выборы
18 марта 2024 06:13

В России завершились президентские выборы

Основной день выборов в России: какие провокации устраивали на участках и удалось ли сорвать явку?
17 марта 2024 18:50

Основной день выборов в России: какие провокации устраивали на участках и удалось ли сорвать явку?