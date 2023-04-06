Какую помощь получают семьи с детьми в Беларуси? Несколько счастливых историй

Новости Беларуси. Демографическая безопасность – одна из основ суверенитета Беларуси – тезис Послания Президента народу и парламенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Социальные гарантии для семей с детьми, бесплатная попытка ЭКО, защита материнства, пропаганда классических семейных ценностей – это то, на чем строится государственная политика нашей страны. Кристина Протосовицкая продолжит.

Мы семья, вместе. Должны друг друга понимать и уважать. Когда у меня что-то не получается – читать, писать, на роликах кататься, когда я падаю – они мне во всем помогают.

Плюс большой семьи, что взрослых трое, нас тоже трое. В семье нас шестеро. Маме – Ева, Тимофею – Ника, а Ане – я. Счастье, умноженное на три. Для брестчанки Галины Вайсе ожидание третьего ребенка обернулось самой большой неожиданностью. К старшим детям – сыну Тимофею и дочке Анне – прибавились тройняшки.

Галина Вайсе, многодетная мама:

Я не могла разговаривать после такой новости две недели. Для меня был шок. Первое УЗИ было в 12 недель и 5 дней, помню, как сегодня, я думала, что может какая-то патология – лицо врача было очень удивленное, и мне было на самом деле очень страшно. Но когда она задала вопрос: «Мама, а вы знаете, сколько у вас детей?», я у нее спросила: «Близнецы?». Говорит: «Нет, у вас тройня!» С тех пор прошло уже 7 лет – девчонки пошли в первый класс, квартира для большой семьи всего в нескольких шагах от школы. Во время декрета Галине помогала социальная няня – это одна из форм государственной поддержки.

Галина Вайсе:

Очень помогла социальная няня, у меня была замечательная девочка. Мы общаемся до сих пор, поздравляем друг друга с праздниками. Очень счастлива, что у нее самой двое детишек, она стала мамой. Сколько общаемся, всегда говорим спасибо. Первый и второй ребенок – для семьи, а третий – под крылом государства. Демографический рецепт от Александра Лукашенко известен уже не первый год, а поддержка для многодетных семей находит практический выход во всем.

– Декретный отпуск. Пособия, которые мы получаем три года. Это существенная помощь молодой семье. Жилье – нам не нужно, мы не нуждались. Но некоторым и жильем помогают.

– Это существенный бонус, очень большой.

– Когда я вырасту, у меня будет четыре ребенка.

– А почему четыре?

– Потому что так будет лучше!

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Культ полноценной семьи с двумя и более детьми должен быть стилем жизни белорусов. Только так мы сможем быть уверены, что следующие за нами поколения будут прирастать, а значит, крепко держать суверенитет в своих руках и гарантированно жить в мире. Новость о появлении первенца в семье врачей Борушко стала главной в жизни. Маленькому Артему всего шесть дней от роду – в момент появления на свет рядом присутствовал и папа.

Марина Борушко, мама первенца:

Малыша подержал на руках, это такое было счастье для него. Раньше как? Все стояли за окнами. В окошко показывали малыша – смотри. Сейчас возможность есть в Бресте. Очень рада, что есть. Всем советую. Поддержка мужа очень-очень важна. Брестская область занимает второе место в стране после Минска по уровню рождаемости. В 2022 году на свет появились более 11,5 тысячи малышей. Врачи говорят о положительной тенденции – 85 % женщин становятся мамами первенцев до 29 лет.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

В Беларуси супружеским парам подарили шанс стать родителями. Только в Брестской области бесплатной попыткой ЭКО за два года воспользовались более 400 женщин. 35 % из них услышали заветное – вы станете мамой.

Александр Приходько, заместитель главного врача Брестского областного родильного дома:

Благодаря нашим технологиям в Беларуси, нашим специалистам в Минске, Гомеле, в Витебске тоже вспомогательные репродуктивные технологии используются – эффективность достигает у нас 35 %. Мировая статистика говорит о 28-32 %. То есть мы абсолютно не отстаем. У нас родилось достаточно много деток после предоставления бесплатной попытки.