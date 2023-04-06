Получил травму в связи с неисправностью самоката. Всегда ли шеринг несёт ответственность?

Пришла весна – пора менять не только гардероб, но и транспорт. Что только не выкатывается на городские улицы – велосипеды, самокаты, гироскутеры и моноколеса. Технический прогресс подарил миру хорошую альтернативу машинам, и сейчас мы переживаем новый тренд. О том, почему все больше людей отказываются от авто, заменит ли мобильный транспорт обычный, как не получить травму любителям велосипедов и кто виноват, если вдруг самокат сбил пешехода, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Если человек получил, допустим, травму в связи с неисправностью самоката, как разбираться?

Евгения Орлова, менеджер по маркетингу шеринга электросамокатов:

Конечно, мы несем полную ответственность, если это произошло по нашей вине. Алеся Лакина:

Как? Были такие случаи? Евгения Орлова:

Конечно, мы в каждом случае разбираемся уже по факту и рассматриваем все стороны, как, что было, потому что однозначно ответить на вопрос невозможно. Алеся Лакина:

Вы отправляете как-то самокат на диагностику. Евгения Орлова:

Конечно, да. Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Бывали ли вообще такие случаи?