Получил травму в связи с неисправностью самоката. Всегда ли шеринг несёт ответственность?
Пришла весна – пора менять не только гардероб, но и транспорт. Что только не выкатывается на городские улицы – велосипеды, самокаты, гироскутеры и моноколеса. Технический прогресс подарил миру хорошую альтернативу машинам, и сейчас мы переживаем новый тренд. О том, почему все больше людей отказываются от авто, заменит ли мобильный транспорт обычный, как не получить травму любителям велосипедов и кто виноват, если вдруг самокат сбил пешехода, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Если человек получил, допустим, травму в связи с неисправностью самоката, как разбираться?
Евгения Орлова, менеджер по маркетингу шеринга электросамокатов:
Конечно, мы несем полную ответственность, если это произошло по нашей вине.
Алеся Лакина:
Как? Были такие случаи?
Евгения Орлова:
Конечно, мы в каждом случае разбираемся уже по факту и рассматриваем все стороны, как, что было, потому что однозначно ответить на вопрос невозможно.
Алеся Лакина:
Вы отправляете как-то самокат на диагностику.
Евгения Орлова:
Конечно, да.
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Бывали ли вообще такие случаи?
Евгения Орлова:
У нас был единственный такой сильный прецедент в 2022 году с человеком. В общем, в итоге мы пришли к тому, что он действительно нарушал правила и пользовался неаккуратно.
Юлия Самусенко:
Сильный прецедент в чем заключался? Сильно человек пострадал?
Евгения Орлова:
Упал и сломал руку и ногу.
Юлия Самусенко:
Он нарушал скоростной режим?
Евгения Орлова:
Да, скоростной режим, и там была попытка запрыгнуть на бордюр.
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